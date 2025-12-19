香港宏福苑大火殉職消防員今出殯 同袍含淚道別「你已經下班了…」
香港宏福苑大火造成160死，37歲消防員何偉豪執行滅火任務時殉職，香港消防處今天在紅磡世界殯儀館為他舉行最高榮譽喪禮，部分民眾到場外獻花致哀，他同袍含淚道別這位戰友。
法新社報導，何偉豪未婚妻Kiki在靈堂中央放置心型花圈，表示「深陷悲痛…我忘不掉你」。
在殯儀館外，身穿整齊制服的多名何偉豪同袍立正敬禮，目送覆蓋香港特別行政區區旗的何偉豪靈柩和掛滿鮮花、緞帶的消防靈車車隊駛過，哽咽含淚道別這位戰友。
部分民眾在殯儀館外設置的公眾悼念區獻上花圈和卡片。
香港消防處發布聲明表示，何偉豪服務9年，工作勤奮、待人有禮，深受同袍愛戴，「他勇敢無懼、無私奉獻，必定永遠留在香港市民心中」。
消防處為表揚何偉豪英勇救災，追授他消防隊目榮譽職銜。
車隊駛離殯儀館後，先後行經大埔宏福苑災場和沙田消防局，最後駛抵和合石「浩園」安葬。
殯儀館外一名26歲民眾受訪表示，他特地前來致哀，希望讓何偉豪知道「他做得很好」，「可以好好休息了」。
何偉豪同袍留下的一張字條寫道：「何哥，你已經下班了。謝謝你所有的付出，願你安息。」
香港新界大埔宏福苑11月26日發生香港數十年來最嚴重火災，迄今共造成160人喪生，在香港約百年大火史上，死亡人數排名第二高。
