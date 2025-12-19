快訊

憲政怪獸？5大法官宣告憲訴法修正無效 律師直呼狂：司法操諸君上

空服員病逝2個月 死者父怒轟長榮說謊：有時間做公關、沒時間還公道

憲法法庭宣告憲訴法修正條文違憲 3大法官轟「判決無效」

香港宏福苑大火殉職消防員今出殯 同袍含淚道別「你已經下班了…」

中央社／ 香港19日綜合外電報導
12月19日上午，香港特區政府消防處為在大埔火災中殉職的消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。圖為何偉豪靈車經過其生前所屬的沙田消防局。中新社
12月19日上午，香港特區政府消防處為在大埔火災中殉職的消防員何偉豪舉行最高榮譽喪禮。圖為何偉豪靈車經過其生前所屬的沙田消防局。中新社

香港宏福苑大火造成160死，37歲消防員何偉豪執行滅火任務時殉職，香港消防處今天在紅磡世界殯儀館為他舉行最高榮譽喪禮，部分民眾到場外獻花致哀，他同袍含淚道別這位戰友。

法新社報導，何偉豪未婚妻Kiki在靈堂中央放置心型花圈，表示「深陷悲痛…我忘不掉你」。

在殯儀館外，身穿整齊制服的多名何偉豪同袍立正敬禮，目送覆蓋香港特別行政區區旗的何偉豪靈柩和掛滿鮮花、緞帶的消防靈車車隊駛過，哽咽含淚道別這位戰友。

部分民眾在殯儀館外設置的公眾悼念區獻上花圈和卡片。

香港消防處發布聲明表示，何偉豪服務9年，工作勤奮、待人有禮，深受同袍愛戴，「他勇敢無懼、無私奉獻，必定永遠留在香港市民心中」。

消防處為表揚何偉豪英勇救災，追授他消防隊目榮譽職銜。

車隊駛離殯儀館後，先後行經大埔宏福苑災場和沙田消防局，最後駛抵和合石「浩園」安葬。

殯儀館外一名26歲民眾受訪表示，他特地前來致哀，希望讓何偉豪知道「他做得很好」，「可以好好休息了」。

何偉豪同袍留下的一張字條寫道：「何哥，你已經下班了。謝謝你所有的付出，願你安息。」

香港新界大埔宏福苑11月26日發生香港數十年來最嚴重火災，迄今共造成160人喪生，在香港約百年大火史上，死亡人數排名第二高。

香港 宏福苑 消防員 殉職 火災

延伸閱讀

中駐港公署：西方挺黎智英聲明「不過是一張廢紙」

宏福苑大火吞160命 殉職消防員設靈 女友花圈：不思量自難忘

阿喜「整形」殯儀館洗大體　大徹大悟：人很快就會被遺忘

宏福苑5級火…立案法團新舊主席涉貪被捕 廉署累計拘14人

相關新聞

香港宏福苑大火殉職消防員今出殯 同袍含淚道別「你已經下班了…」

香港宏福苑大火造成160死，37歲消防員何偉豪執行滅火任務時殉職，香港消防處今天在紅磡世界殯儀館為他舉行最高榮譽喪禮，部...

央視馬年春晚吉祥物公布 4匹馬來頭不小 有「活化石」

四匹駿馬齊亮相，騏驥馳騁踏新程。中央廣播電視總台18日發布「2026年春節聯歡晚會」吉祥物形象。分別是「騏騏」、「驥驥」...

香港上環3持刀匪當街搶10億日圓 1嫌疑懷贓款港鐵站外落網

上環皇后大道中街頭發生10億日圓（約643萬美元）劫案，一間找換店兩名職員替客人運送日圓現鈔到銀行兌換港元期間，甫下車即...

宏福苑大火吞160命 殉職消防員設靈 女友花圈：不思量自難忘

香港大埔宏福苑發生奪命大火慘劇奪走160條人命後，香港當局決定取消今年除夕跨年倒數活動的煙火秀。

花錢可買獎？中國國家級賽事公正受質疑

中國國家級與省級大學生賽事被曝獎項直接在網上被明碼標價出售，參賽者只需付錢就可確保拿獎。在此之前，中國省級書法獎作品傳出...

廣西發生持刀傷人案 3死1傷

據央視網報導，中國廣西忻城縣城關鎮某小區今天早上發生一宗持刀傷人案件，造成3死1傷，當地公安正在調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。