快訊

115學測／考前必看！重要試務日期出爐 考程安排、歷屆五標、試題一把抓

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

藍把她當自己人 高虹安無黨籍比民眾黨籍更能贏新竹？

花錢可買獎？中國國家級賽事公正受質疑

中央社／ 上海19日電

中國國家級與省級大學生賽事被曝獎項直接在網上被明碼標價出售，參賽者只需付錢就可確保拿獎。在此之前，中國省級書法獎作品傳出抄襲醜聞，文壇也陷入抄襲風波。

經濟參考報18日報導，透過搜尋發現，微信公號「扁魚學社」公開發文宣稱可以助力在國創賽、挑戰盃、三創賽等中國的大學生賽事獲獎，適合需要用獎項申請免試攻讀研究所的同學，價格人民幣1萬5000元（約新台幣6萬6000元）起。

這並非個案，微信公號「雲帆創賽」也宣稱，針對想要拿獎但沒有隊友、沒有項目、沒有時間的同學，他們團隊可提供收費的「協議式保獎」服務。

報導說，一些中介機構將國家級大學生賽事做成了生意，原本只是提供輔導服務，後來變成收錢賣獎，號稱幫助大學生「躺拿省國獎」。依據賽事級別和服務內容的不同，這些機構收費在數千到上萬元都有。

江蘇一名大學老師說，一些正規競賽的中介機構幫學生弄虛作假、鑽規則漏洞，透過掛名、搭便車、甚至賄賂賽事評委等方式運作，存在許多教育腐敗問題「許多比賽都成了拚資源的遊戲」。

報導說，國家級競賽獎項是很多研究生免試申請研究所資格中的重要加分項，也直接關係到能否獲得獎學金，這讓學生有動力「花錢買獎」。而一些大學將學生競賽獲獎數量作為院系考核、教師評優的指標之一，使得部分指導教師對這些亂象「睜一隻眼閉一隻眼」。

中國的造假風氣蔓延在多個領域。

除了得獎可以花錢買，澎湃新聞日前報導，多地書法家協會主辦的書法賽事也暴露了不少問題。浙江省書法家協會主辦的「靈橋盃」浙江省第2屆隸書大展中，有入展作品不僅內容、連落款文字都與他人已發表作品高度雷同，最終被認定為抄襲，但這表示抄襲行為仍能通過初評，直至被公眾舉報才得以糾正。

報導說，省級專業比賽尚且如此，其他商業書法比賽更混亂、低級與敷衍，譬如得獎者名字與百度人名文庫中前5個名字相同。

此外，今年以來，中國文壇抄襲風波不斷。讀書主題部落客「抒情的森林」在自己的社群帳號接連貼出知名作家與經典名家作品的文本雷同，這些經由人工智慧（AI）比對找出的句子引發有關抄襲的討論。

上觀新聞7月報導，廣東的大型文學雙月刊「花城」2025年第4期就宣布將啓用查重軟體，輔助內容把關。上海作家協會主辦的「收穫」文學雜誌也在官方帳號回應相關爭議，感謝指出抄襲現象，「我們呼籲更純淨的原創」。

抄襲 大學生 微信

延伸閱讀

賴總統出席矽光子CPO-AI生態鏈座談 聽取意見擬定政策方向

兩國緊張…大學生遭「單方面取消」留學日本 陸教育部：當地治安惡化

超過3000冊！東部第一座國家級繪本故事屋開張 文化部長李遠開箱

2026大學生寒假返鄉 高鐵加開28班5折優惠列車、12月6日開賣

相關新聞

南京博物院藏古畫流入拍場爭議延燒！陸文物局：已接到舉報

近日大陸文物界出現一起駭人聽聞的案件，傳出南京博物院藏的明代書畫，竟流入拍場，雖然院方有做說明，但並沒辦法取信社會，目前...

花錢可買獎？中國國家級賽事公正受質疑

中國國家級與省級大學生賽事被曝獎項直接在網上被明碼標價出售，參賽者只需付錢就可確保拿獎。在此之前，中國省級書法獎作品傳出...

廣西發生持刀傷人案 3死1傷

據央視網報導，中國廣西忻城縣城關鎮某小區今天早上發生一宗持刀傷人案件，造成3死1傷，當地公安正在調查

50台青訪泉州、新疆 短影音說當地風情

近日，50位台灣青年影像創作者自福建泉州啟程，前往新疆昌吉，本次活動結合台商優市網500拍系列，展開為期11天的短影音創...

復刻黃鶴樓、尿尿小童 哈爾濱冰雪大世界開園

第27屆哈爾濱冰雪大世界17日開園迎客，規模歷屆最大。園區通過冰雪復刻中國黃鶴樓、比利時王國城堡等建築，融合展現東方美學...

宏福苑奪命大火影響 香港取消除夕煙火秀

香港大埔宏福苑發生奪命大火慘劇後，香港當局決定取消今年除夕跨年倒數活動的煙火秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。