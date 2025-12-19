復刻黃鶴樓、尿尿小童 哈爾濱冰雪大世界開園
第27屆哈爾濱冰雪大世界17日開園迎客，規模歷屆最大。園區通過冰雪復刻中國黃鶴樓、比利時王國城堡等建築，融合展現東方美學和國際風情。
本屆冰雪大世界以「冰天雪地 童話世界」為主題，園區面積擴大到120萬平方公尺，用冰用雪量達40萬立方公尺，景觀設計和建設體現「文化核心、歷史脈絡、國際交融」的理念，更加注重國際化表達與本土文化共生的美學。
東方美學方面，以山東岱廟、福建土樓等為原型，構築冰雪景觀群落。尤以黃鶴樓為原型的主題景觀，將江南名樓的雄渾雅致融入北國冰雪的文化藝術，成開園當天熱門打卡點。對不少南方遊客而言是難得的冰雪初體驗。
國際風情方面，比利時是今年的「主賓國」，園區打造童話城堡和布魯塞爾第一公民兩大景觀，還塑造「小于廉」（尿尿小童）雕像。
