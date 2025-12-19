50台青訪泉州、新疆 短影音說當地風情

近日，50名台灣青年影像創作者自福建泉州啟程，前往新疆昌吉，本次活動結合台商優市網500拍系列，展開為期11天的短影音創作挑戰。他們跨越沿海閩南文化到西域大漠雪景，以「實地走訪+短影音創作」為主線，深入探索雙城風貌，透過台灣年輕影像創作者的獨特視角，用鏡頭沉浸式記錄影像故事。

創作之旅首站於泉州展開。台灣創作者走進陶瓷館、登臨德化石牛山，並親身體驗簪花非遺技藝，系統性地採集視覺與文化素材。亞東科技大學傅同學與龍華科技大學林同學表示，「石牛山瀑布氣勢磅礴，高空纜車、玻璃棧道帶來全新拍攝視角。」這也提供極具張力的拍攝視角與畫面構成可能。

在簪花體驗中，創作者透過服飾搭配與花材選擇，細緻感受傳統美學。何同學分享，簪花過程充滿細節，當地阿姨會依據穿搭精心搭配花色；輔仁大學施同學則認為，這種新穎別緻的造型，能為短影音注入鮮明的在地特色。

進入新疆昌吉後，冰雪環境成為創作的新挑戰與靈感來源。世新大學何同學表示，團隊以「尋寶」為核心概念，將新疆的民族歌謠、傳統樂器等文化元素，轉化為短影音的敘事核心，展現地域獨特魅力。

首次到新疆的吳同學表示，「這是我們第一次來新疆，這裡街道乾淨整潔，羊肉串肉質鮮嫩、大盤雞風味十足。」團隊裡另一名成員吳同學表示，作品計畫以新疆的冰天雪地、大山平原等獨特景致作為核心畫面，用貼近生活又活潑的剪輯風格，打造充滿歡樂與熱情的短影音。

「初來新疆，我們直接被零下十五度的溫度震懾到了；同時非常期待新疆的雪景作為我們的創作主題。」世新大學吳同學表示，泉州的大山大河與新疆的大漠大雪景致迥異，短影音打算運用空拍機等設備，通過豐富的空景將兩地特色串聯起來，以人文紀錄片的風格，展現兩地的人事物與獨特風情。

據悉，「500拍」聚焦產經與文化觀點，每年提煉500名以領袖智慧、青年精神為品牌賦能，依託聯合影音號體系，打造深度內容與廣泛影響力，並搭建「線上內容到線下賽事」整合平台，驅動品牌與青年深度對話，創造專屬營銷價值。