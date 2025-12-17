陸「黑色產業鏈」獲利逾1.3億 走私逾10萬孕婦血樣驗胎兒性別

大陸廣州、佛山、深圳3地官方近日展開行動，查獲2個走私孕婦血樣出境的犯罪團夥。這些孕婦將血樣委託該團夥送到海外做胎兒性別鑑定等檢測。該團夥累計走私出境孕婦血液樣本逾10萬人份，非法獲利逾3千萬元（人民幣，單位下同，約新台幣1.34億），涉案範圍覆蓋全大陸23省，是近年來廣州海關緝私局偵破的規模最大、涉及面最廣的同類案件。

央視新聞16日報導，中國大陸明令禁止「非醫學需要的胎兒性別鑑定」，且血樣出境「須經人類遺傳資源管理部門審批」。廣州海關緝私局偵查一處副處長鄭重稱，此舉是對胎兒生命權的保護，也是為了維護健康的人口比例。

報導提到，該犯罪團夥攬客、運輸手法十分隱蔽，形成「網絡招攬—快遞集樣—中轉儲存—跨境走私」的完整黑色產業鏈。其中，境內攬客採血、血樣中轉保管、跨境通關夾帶等各環節，均有專門人員負責。

另外，該走私團夥透過社群平台發布「無創胎兒性別鑑定」、「遺傳病篩查」等廣告，使用「精準基因檢測」、「安全無風險」等話術吸引客群。

廣州海關緝私局偵查一處一科三級警長陳祖陽表示，這些孕婦客戶讓人掃碼加友，孕婦的個資，包括胎兒的孕周數再發給境外化驗所，看看是否符合檢測要求，代理人再跟孕婦談價格。收取費用一般在2-3千元人民幣不等。談妥後，境外化驗所就會提供給客戶委託單，按他們的要求自行找「熟人」，或透過部分網路醫療平台採血。

為逃避監管，這些「水客」將孕婦血樣試管用膠帶捆綁在腹部、大腿內側，或藏在特製夾層的拉桿箱中，企圖從口岸攜帶出境，手法不斷翻新。

在此次破獲的孕婦血樣走私案中，報導稱，以李某為首的犯罪團夥，在某創意園區租賃場地、購置辦公設備，偽裝成正規傳媒公司，實則從事走私孕婦血樣的非法活動；另外，該案主要嫌犯黃某夫妻，透過快遞網點接收藏有孕婦血樣的郵包，民警從郵包查獲藏在茶葉盒、玩具裡的孕婦血樣，共33人份。

緝私民警表示，高額利潤是不法分子鋌而走險的主因，上述的李某，在不到5個月內就非法獲利高達700多萬元；另外一位「水客頭目」卓某，也在1年多時間獲利十多萬元。