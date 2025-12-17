三星堆新館 國際網紅來穿越

12月10日，參加2025「China Travel·探館中國——國際主播網紅解碼寶藏四川」活動的國際主播網紅們，來到四川省德陽市，實地感受厚重的歷史與獨特的文化魅力。

一來到三星堆博物館新館，國際主播網紅們就被博物館的新穎外觀所吸引。在博物館內，大家依次參觀了「世紀逐夢」「巍然王都」「天地人神」等精彩展陳，莊嚴的青銅大立人、巍峨的青銅神樹、雕刻細緻的祭山圖玉璋等豐富的館藏文物，深深地吸引了他們。

在講解員的引導下，大家饒有興致地聆聽文物背後的故事，深入瞭解青銅面具、青銅大立人等瑰寶的鑄造工藝與美好寓意，還不時駐足觀賞，對三星堆文物獨特的造型和高超的工藝表示高度讚嘆，並用手機和相機記錄、分享參觀的珍貴瞬間。

「我專門拍了視頻給老家的親友看，希望更多俄羅斯人來德陽旅遊，看看三星堆的精美展品。」來自俄羅斯的主播網紅安特說，三星堆博物館的文物非常精緻、非常有創意，古蜀人的創造力很了不起。

當天，國際主播網紅們還前往綿竹市劍南老街，沉浸式探訪天益老號遺址博物館，並在綿竹年畫村體驗非遺年畫的製作技藝。