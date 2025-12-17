三星堆新館 國際網紅來穿越

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
國際主播網紅，親手製作綿竹木版年畫。圖／本報德陽傳真
國際主播網紅，親手製作綿竹木版年畫。圖／本報德陽傳真

12月10日，參加2025「China Travel·探館中國——國際主播網紅解碼寶藏四川」活動的國際主播網紅們，來到四川省德陽市，實地感受厚重的歷史與獨特的文化魅力。

一來到三星堆博物館新館，國際主播網紅們就被博物館的新穎外觀所吸引。在博物館內，大家依次參觀了「世紀逐夢」「巍然王都」「天地人神」等精彩展陳，莊嚴的青銅大立人、巍峨的青銅神樹、雕刻細緻的祭山圖玉璋等豐富的館藏文物，深深地吸引了他們。

在講解員的引導下，大家饒有興致地聆聽文物背後的故事，深入瞭解青銅面具、青銅大立人等瑰寶的鑄造工藝與美好寓意，還不時駐足觀賞，對三星堆文物獨特的造型和高超的工藝表示高度讚嘆，並用手機和相機記錄、分享參觀的珍貴瞬間。

「我專門拍了視頻給老家的親友看，希望更多俄羅斯人來德陽旅遊，看看三星堆的精美展品。」來自俄羅斯的主播網紅安特說，三星堆博物館的文物非常精緻、非常有創意，古蜀人的創造力很了不起。

當天，國際主播網紅們還前往綿竹市劍南老街，沉浸式探訪天益老號遺址博物館，並在綿竹年畫村體驗非遺年畫的製作技藝。

博物館 網紅 主播

延伸閱讀

高雄植物界網紅「阿金的便秘花園」遇惡火 市府送暖允助重返營運正軌

台灣朋友嘴唇乾！韓網紅曝「護唇膏正確用法」 網驚呼：塗錯30年

帶5歲兒子排女廁遭路人質疑！網紅陳彥婷壓力超大乾脆憋尿回家

網紅雙重國籍「教假結婚」被炎上！美國籍回台爽用健保「你拿我怎樣」

相關新聞

北京中軸線 迭開亮眼新地標

今年前11個月，北京新增首店960餘家。首店經濟正撬動傳統文化與現代潮流、本土特色與國際視野的深度融合。

三星堆新館 國際網紅來穿越

12月10日，參加2025「China Travel·探館中國——國際主播網紅解碼寶藏四川」活動的國際主播網紅們，來到四...

有望鬆綁？大陸祭限韓令逾9年 傳南韓4大經紀公司接K-POP演唱會徵詢

韓聯社報導，中國2016年因南韓允許美國部署終端高空防衛系統而發布「限韓令」逾9年後，南韓4大娛樂經紀公司近來相繼接獲徵...

薑黃飲成養生新寵？又貴又難喝 陸年輕人搶到斷貨

大陸上班族風行的提神飲品已不再限於咖啡。今年夏天，一款金黃色、名為「薑黃生薑汁」的「健康飲料」橫空出世，不少直播博主以「抗發炎」、「抗氧化」為噱頭介紹它。據天貓在雙11時期的數據，薑黃飲銷量較9月增長14倍，但它是真的有用，還是被炒作出來的「智商稅」？

計程車司機暖心舉動救人一命！1原因拒收車資還催人快走 家屬上網尋恩人

一名香港男網友近日在網路發文「尋人」，希望找到一位救了父親一命的「暖心計程車司機」。

湖南湘超聯賽 湧2.7億人次

14日在長沙舉行的2025湘超文旅促消費活動頒獎盛典現場發布數據顯示，2025湖南省足球聯賽（簡稱「湘超」）賽事已直接帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。