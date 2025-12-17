北京中軸線 迭開亮眼新地標

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中海大吉巷融合歷史建築群與現代商業業態，成為遊客打卡新地標。圖／本報北京傳真
今年前11個月，北京新增首店960餘家。首店經濟正撬動傳統文化與現代潮流、本土特色與國際視野的深度融合。

眾多新店中，沿著北京中軸線分布的新晉首店尤為亮眼，它們將非遺技藝、全球美學與京城韻味巧妙融入消費場景，成為打卡新地標。

在王府中環19號府，藏著紐約香氛品牌LE LABO全球首個開進四合院的香氛實驗室。推開朱門，青磚灰瓦的天井與工業風黃銅蒸餾器形成視覺碰撞，正房的調香師工作臺以中藥鋪為靈感，擺滿了各式原料，東、西廂房則分別陳列全身護理與家居香氛系列。

開在中海大吉巷的宋朝香氛北京首店，把宋式雅致搬進了胡同，龍井、梅枝等江南意象融入香氛創作，線香、香薰蠟燭與古風瓷器在簡約空間裡相映成趣，仿佛一秒穿越到宋代閒居時光。

步入紅橋市場「中軸禮屋」北京首店，以中軸線建築為靈感的榫卯擺件、絲巾、瑞獸鑰匙扣等文創產品琳瑯滿目，遊客挑選京味兒伴手禮有了新選擇。

在京落地的品牌首店也紛紛打破傳統經營模式，探索多元融合新路徑。今年5月，北京首家、大陸最大的京東MALL在南三環開業。隨後，朝陽區首家京東MALL在雙井亮相，引入了京東家居館北京首店、京東華北地區首家線下跨境體驗店等。店內打破傳統賣場陳列邏輯，圍繞「家場景」帶來沈浸式體驗，所有商品都配有電子價簽，顧客掃描商品二維碼就可以查看參數詳情和用戶評價，既可現場購買，也可選擇配送到家。

朝陽合生匯日前迎來8周年慶，兩日銷售額就達到近2億元人民幣，單日客流峰值近20萬人次。商場一直保持吸引力的秘訣，在於持續深耕首店經濟和首發經濟。

北京 品牌

