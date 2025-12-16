大陸官方：防洪不足缺陷明顯 考驗突發事故處理能力

快訊

中央社／ 台北16日電

中國媒體今天報導，「2025年全國防汛抗旱應急管理工作會議」日前在浙江召開，會議坦承，今年中國防汛抗旱形勢複雜嚴峻，且當前極端天氣事件趨多趨強，防洪等薄弱環節突出，河川風險不容忽視，且應急處理突發事故的能力面臨考驗。

界面新聞報導，這項會議總結今年中國全國防汛抗旱工作，分析風險形勢和問題短板（缺陷），統籌謀劃2026年和「十五五」（第15個五年規劃，2026至2030年）期間重點工作，出席會議的最高層級官員為中國應急管理部副部長兼水利部副部長陳敏。

會議宣稱，2025年中國防汛抗旱形勢複雜嚴峻，中國國家防總辦公室、應急管理部會同各地各有關部門從防災、減災、救災全程協同發力，「頂住了極端天氣多發頻發的衝擊，防汛抗旱工作有力有序有效」。

這項會議強調，當前中國極端天氣事件趨多趨強，中小河流洪水、山洪爆發、城鄉內澇（城區淹水）等薄弱環節致災致死的情況突出，江河流域洪水風險不容忽視，應急處理突發事故的能力面臨考驗。

會議說，要從更好統籌發展和安全的高度，深刻認識做好防汛抗旱工作的重要性和緊迫性，加快構建科學高效的水旱災害防治體系，系統補齊中國各地尤其是北方地區防汛減災缺陷弱項，努力防範化解重大洪澇及乾旱的災害風險。

這項會議要求，要持續完善防汛抗旱指揮體系和部門協調機制，針對性做好防汛抗旱各項準備和因應處置工作，廣泛開展防災、減災、救災的科學普及宣傳教育，不斷提高幹部群眾防災避險意識和自救互救能力。

據報導，會議還針對提升中國北方防汛減災能力和做好災後總檢討展開專題研討，並對近期北方河川防凌（冰害）工作進行部署。

抗旱 風險 洪水 災後

