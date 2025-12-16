計程車司機暖心舉動救人一命！1原因拒收車資還催人快走 家屬上網尋恩人

快訊

香港01／ 布萊恩／報導
司機「義舉」成功救長者一命。示意圖／Ingimage
一名香港男網友近日在網路發文「尋人」，希望找到一位救了父親一命的「暖心計程車司機」。原來事發當時，該名司機在緊急情況下不僅拒收車資，還催促乘客趕快下車救人，讓家屬十分感激，盼能親自向司機道謝並補上車資。

貼文曝光後引發網友熱烈討論，紛紛大讚司機善行義舉，「真的是好人一生平安」、「祝司機生意天天爆單」、「香港人真的很有人情味」。

父親突昏倒　母親急返家　司機拒收錢還催「快一點」

該名男網友於12月14日在社群平台Threads發文表示，事件發生在12月13日早上約8點，父親突然在家中昏倒，母親接獲通知後立刻叫救護車，並從青衣香港專業教育學院（IVE）搭乘計程車趕回葵涌石蔭寧峰苑。

由於情況緊急，計程車抵達後，司機不但沒有收取車資，還不斷催促母親「快一點、快去」，希望她能及時回到家中。

司機善舉成關鍵　救護人員：再晚恐有危險

原PO指出，正是因為司機爭取的寶貴時間，父親才能順利獲救。救護人員事後也表示，若母親再晚一點回到家中，可能得破門而入，父親恐怕會有生命危險。

家屬對司機的無私行為感念在心，尤其母親一直因未付車資感到過意不去，因此希望能找到這位司機，親自道謝並補上車資。

原PO也在文中呼籲，「如果你是當事司機，或認識這位司機，請私訊或留言聯絡我，真的非常感謝。」

網友狂讚：滿滿人情味

貼文曝光後，網友紛紛留言力挺，「希望司機每天載客都很順」、「好人一定有好報」、「吃飯有位子、加油不用排隊」、「真的太感動了」、「香港人真的很有人情味」。也有網友建議，可嘗試聯絡計程車車隊或客服中心，或許能協助找到當事司機。

文章授權轉載自《香港01》

