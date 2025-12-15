快訊

借錢、辦卡不只看薪資單了？ 金管會點頭開放銀行新核貸模式

願赴立院國情報告 賴總統：台被推向立法濫權、在野獨裁懸崖邊緣

台南新營民宅桶裝瓦斯煮食氣爆 波及10多戶…屋主、路人傷勢曝光

計程車司機反常舉動救長者一命！1原因拒收錢+趕客快走 家屬尋恩人

香港01／ 撰文：布萊恩
有香港男生於網上發布「尋人啟事」，想找尋1位「好心計程車司機」，指其父親因該計程車司機「義舉」保住性命，大為感激。示意圖／Ingimage
有香港男生於網上發布「尋人啟事」，想找尋1位「好心計程車司機」，指其父親因該計程車司機「義舉」保住性命，大為感激。示意圖／Ingimage

計程車司機反常舉動救1命！有香港男生於網上發布「尋人啟事」，想找尋1位「好心計程車司機」，指其父親因該計程車司機「義舉」保住性命，大為感激，「希望可以找到那位司機，親自道謝並補回錢」。

貼文引來網友熱議，大讚「好人好事」，「祝這位計程車大哥這兩個月天天生意興隆」、「多謝司機大哥，好人一世平安」、「香港人真的很有愛」。

「佔大家一點時間，我想找回一位好心的計程車司機。」該香港男生於12月14日（星期日）在社交平台Threads發布貼文，尋找作為其父親「救命恩人」的計程車司機。

父突暈倒、母趕回家　計程車司機拒收車資叮囑「快點跑」

原PO指出，事發12月13日早上約8時，其父親突然在家暈倒，母親接到電話後即時召喚救護車，並乘搭計程車由青衣香港專業教育學院（IVE）回葵涌石蔭寧峰苑；由於情況緊急，到埗後計程車司機沒有收取車資，更叫其母親「快點跑」。

計程車司機義舉救父親一命　家屬發貼文尋恩人

正是這「義舉」，原PO父親性命得以保全，「救護員之後說，如果媽媽再遲一點回到家，要等到破門，爸爸可能會有危險」。

他們感激計程車司機無私精神，母親亦對未有支付車資耿耿於懷，故希望尋回該計程車司機支付車資及道謝，「媽媽一直覺得很不安，希望可以找到那位司機，親自道謝並補錢。如果你是當事司機，或者認識相關司機，請留言或私訊我，萬分感謝」。

網友激讚：香港人真的很有愛

網友看過貼文紛紛讚揚該計程車司機，「希望好人司機今天一單接一單，吃飯有位子停車，呼吸不用排隊」、「祝這位計程車大哥這兩個月天天生意興隆，財源滾滾」、「多謝司機大哥，好人一世平安」、「好人司機一定要看」、「香港人真的很有愛」。也有網友教方法，「打給計程車總台，打過去應該可以幫你找到司機哥哥」。

延伸閱讀：

貨車車斗載人　隧道行駛有驚無險　男子與斗中建築雜物相鄰而坐

重慶現極荒唐飯局　10人食足7個鐘　9人偷走淨低一人拒結帳

文章授權轉載自《香港01》

計程車司機 救護車 Threads 香港 恩人 爸爸 車資

相關新聞

福建兩岸標準共通條例明年元旦上路 推台灣福建先進標準「互相採用」

大陸首部為促進兩岸標準共通的地方性法規「福建省促進兩岸標準共通條例」將於明年1月1日起施行，根據福建官方發布，該「條例」...

計程車司機反常舉動救長者一命！1原因拒收錢+趕客快走 家屬尋恩人

計程車司機反常舉動救1命！有香港男生於網上發布「尋人啟事」，想找尋1位「好心計程車司機」，指其父親因該計程車司機「義舉」保住性命，大為...

中國房價11月無起色 新屋價格年減2.4%跌幅擴大

中國國家統計局今天公布11月份70個大中型城市的新屋及中古屋（商品住宅）價格。據路透社估算，當月這70個中國城市的新屋價...

WTT香港總決賽 王楚欽也傷退 掀「王跑跑」陰謀論

繼世界排名第一的中國乒乓女將孫穎莎因傷退出女單半決賽後，中國男選手王楚欽14日也稱因背傷，在賽前40分鐘突宣布退出「20...

WTT香港總決賽 王曼昱贏蒯曼 奪得女單冠軍

世界乒乓球職業大聯盟(WTT)香港總決賽14日晚在香港體育館收官。在女單決賽中，中國選手王曼昱4:2戰勝中國選手蒯曼，獲...

演齊4大名著 「古典第一美人」何晴腦瘤病逝 享年61歲

公眾號14日發文，曾出演過「四大名著」影視版的中國女演員、有「古典第一美人」之稱的何晴13日在北京離世，享年61歲，告別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。