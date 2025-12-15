計程車司機反常舉動救長者一命！1原因拒收錢+趕客快走 家屬尋恩人

計程車司機反常舉動救1命！有香港男生於網上發布「尋人啟事」，想找尋1位「好心計程車司機」，指其父親因該計程車司機「義舉」保住性命，大為感激，「希望可以找到那位司機，親自道謝並補回錢」。

貼文引來網友熱議，大讚「好人好事」，「祝這位計程車大哥這兩個月天天生意興隆」、「多謝司機大哥，好人一世平安」、「香港人真的很有愛」。

「佔大家一點時間，我想找回一位好心的計程車司機。」該香港男生於12月14日（星期日）在社交平台Threads發布貼文，尋找作為其父親「救命恩人」的計程車司機。

父突暈倒、母趕回家 計程車司機拒收車資叮囑「快點跑」

原PO指出，事發12月13日早上約8時，其父親突然在家暈倒，母親接到電話後即時召喚救護車，並乘搭計程車由青衣香港專業教育學院（IVE）回葵涌石蔭寧峰苑；由於情況緊急，到埗後計程車司機沒有收取車資，更叫其母親「快點跑」。

計程車司機義舉救父親一命 家屬發貼文尋恩人

正是這「義舉」，原PO父親性命得以保全，「救護員之後說，如果媽媽再遲一點回到家，要等到破門，爸爸可能會有危險」。

他們感激計程車司機無私精神，母親亦對未有支付車資耿耿於懷，故希望尋回該計程車司機支付車資及道謝，「媽媽一直覺得很不安，希望可以找到那位司機，親自道謝並補錢。如果你是當事司機，或者認識相關司機，請留言或私訊我，萬分感謝」。

網友激讚：香港人真的很有愛

網友看過貼文紛紛讚揚該計程車司機，「希望好人司機今天一單接一單，吃飯有位子停車，呼吸不用排隊」、「祝這位計程車大哥這兩個月天天生意興隆，財源滾滾」、「多謝司機大哥，好人一世平安」、「好人司機一定要看」、「香港人真的很有愛」。也有網友教方法，「打給計程車總台，打過去應該可以幫你找到司機哥哥」。

