中國房價11月無起色 新屋價格年減2.4%跌幅擴大

中國國家統計局今天公布11月份70個大中型城市的新屋及中古屋（商品住宅）價格。據路透社估算，當月這70個中國城市的新屋價格較去年同期下跌2.4%，是3個月以來的最大跌幅；若與10月相較，這70個城市也下跌0.4%，未見明顯止跌跡象。

中古屋方面，經路透社估算，11月份中國70個大中型城市的中古屋價格，較10月下跌0.66%，跌幅高於新屋，且與10月份的跌幅相同，同樣未見止跌跡象。而據公開資料顯示，若與去年同期相較，11月中古屋價格的跌幅更比10月擴大。

中新網報導，中國國家統計局城市司統計師王中華也坦承，11月份中國70個大中型城市商品住宅（含新屋及中古屋）的銷售價格，與去年相較跌幅擴大，與10月相較也整體下降。

根據報導，若以一、二、三線城市區分，11月份一線城市新屋價格年增1.2%，降幅比10月擴大0.4個百分點。其中，上海年增5.1%，北京、廣州和深圳分別年減2.1%、4.3%和3.7%；二、三線城市新屋價格分別年增2.2%和3.5%，降幅分別擴大0.2個和0.1個百分點。

11月份一線城市中古屋價格年減則達5.8%，降幅比10月擴大1.4個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降6.8%、4.6%、7.2%和4.8%；二、三線城市中古屋價格分別年減5.6%和5.8%，降幅分別擴大0.4個和0.1個百分點。

若按月相較，11月份中國一線城市新屋價格月減0.4%，降幅比10月擴大0.1個百分點。其中，上海上漲0.1%，北京、廣州和深圳分別下降0.5%、0.5%和0.9%；二、三線城市新屋價格分別月減0.3%和0.4%，降幅均縮小0.1個百分點。

11月份一線城市中古屋價格月減1.1%，降幅比10月擴大0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別月減1.3%、0.8%、1.2%和1.0%；二線城市中古屋價格月減0.6%，降幅與10月相同；三線城市中古屋價格月減0.6%，降幅縮小0.1個百分點。