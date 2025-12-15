快訊

美景驚豔外國人被誤認東京北海道 江西望仙谷深夜大火、木質建築被燒塌

香港01／ 撰文：林芷瑩
望仙谷景區內有建築物起火。圖擷自YouTube
望仙谷景區內有建築物起火。圖擷自YouTube

12月13日晚，江西上饒望仙谷景區發生火災，有建築物燃起熊熊烈火。

數日前，望仙谷美景影片在國外網站爆紅，甚至有人將地點誤認為日本，中國外交官其後在X平台上公開闢謠，強調這是中國，不是日本。

多段影片顯示，望仙谷景區內有建築起火，現場伴有驚呼聲，期間疑有木質結構被火燃燒倒塌，瞬間冒起大量火屑。有網友在評論區留言惋惜，稱原本計劃前往遊玩，此次火情讓人計劃落空。另有知情者稱，火災未造成太大影響，旅客仍可正常到景區旅遊。據了解，12月14日，望仙谷景區仍可正常預約。

12月14日凌晨，上饒市消防救援支隊通報稱，12月13日晚上9時28分，廣信區望仙谷景區半山腰一處未開放區域內的木質景觀發生火災。消防救援人員迅速趕到現場處置。截至14日凌晨1時，明火已被撲滅，無人員傷亡。火災原因正在調查。

近日，望仙谷美景影片在國外網站爆紅，片中展示了當地峽谷中的懸崖民居、瀑布、霧氣繚繞的山峰以及璀璨的夜間燈光秀，許多外國網友讚嘆其「仿佛從電影中走出來」，但有社交媒體帳號將地點錯誤標注為日本東京和北海道，引發不少網友質疑和糾正。

12月8日，中國駐印度大使館發言人宇靜在社交平台X上發文闢謠稱，片中的風景位於江西望仙谷，「誠邀你們親自來中國，看看真正的中國吧」。

望仙谷位於江西省上饒市廣信區望仙鄉北部，坐落在靈山山脈環抱之中，為國家4A級旅遊景區。規劃面積約6.1平方公里，景區依托峽谷、溪流、森林與村落等自然與人文資源，深度融合贛東北地域文化，是集生態觀光、休閒度假、文化體驗與戶外運動於一體的綜合型旅遊目的地。

延伸閱讀：

汕頭住宅大火12死 倖存者家屬：妻兒7人逃出 父母親人困4樓遇難

汕頭住宅大火12死 知情者：四代同堂遇難 已排除刑事｜有片

文章授權轉載自《香港01》

