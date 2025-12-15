北京同仁堂南極磷蝦油磷脂含量為0 上海市消保委將約談
上海市消保委近日對大陸市面上熱銷的15款南極磷蝦油產品進行檢測，其中一款標稱「北京同仁堂99%高純南極磷蝦油」的產品，網頁上寫著「高含量」、「智利進口原料」、「高度提純」、「1粒≈100隻磷蝦」，其磷脂標識值為43%，但檢測結果顯示該款產品磷脂含量竟然為0。因產品涉嫌造假，上海市消保委將於近日約談該產品的生產企業安徽哈博藥業有限公司和經銷商北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司。
上海第一財經指出，「同仁堂」再度陷消費者信任危機。北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司銷售的這款南極磷蝦油可視作北京同仁堂的「貼牌」產品，該公司是中國北京同仁堂（集團）有限責任公司的孫公司。
第一財經表示，2018年，北京同仁堂就曾爆出「蜂蜜門」事件，該集團旗下子公司同仁堂蜂業的受託生產商鹽城金蜂食品科技有限公司，存在回收過期蜂蜜及標註虛假生產日期等行為。事發後，同仁堂蜂業被處以高達人民幣1,400餘萬元的罰款，同時被吊銷食品經營許可證，大陸市場監管總局也撤銷北京同仁堂的「中國質量獎」稱號。
一位營養科臨床專家表示，檢測磷脂含量主要是為了區分產品是蝦油還是其他的油脂。如果磷脂含量為0，那麼這款產品很可能根本不是真正的、完整的南極磷蝦油。它可能是用普通的魚油或其他油脂提取的，混合少量蝦青素等物質製成，甚至是更低劣的假冒原料。
上海市消保委微信公眾號表示，據營養健康專家介紹，南極磷蝦油富含磷脂，且以磷脂酰膽堿為主，這種結構與人體細胞膜高度相似，大幅提升營養成分的吸收效率。南極磷蝦油也是EPA和DHA的優質來源，還含有蝦青素、α-生育酚及維生素A等，因此在調節代謝與心血管保護、骨骼健康維護、神經保護與認知、提升抗炎與免疫增強、抗氧化與協同增效方面有一定功效。
但專家也提醒，除了吃南極磷蝦油，也能通過日常飲食補充相關營養素，如多吃鮭魚、沙丁魚等海魚，核桃、榛子等堅果可補充EPA和DHA；吃蛋黃、黃豆、牛奶、動物肝臟可補充磷脂；吃藍莓、紫甘藍、黑米、黑豆等深色蔬果和豆類，可補充抗氧化物質。
