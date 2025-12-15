四川綿竹 又見大熊貓帶娃巡山

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大熊貓在紅外相機前探頭探腦。本報德陽傳真
12月9日上午，四川省德陽市，大陸大熊貓國家公園綿竹管理總站的工作人員在取回的紅外相機中發現，綿竹廣濟大杉樹區域拍攝到了大熊貓媽媽帶幼崽活動的高清影像。這是繼2021年之後，當地再次發現大熊貓媽媽帶幼崽的影像，體現了生態保護的積極成效。

鏡頭前，一隻大熊貓媽媽懷抱著幼崽，在紅外相機的鏡頭前安然小憩。片刻休整後，它小心翼翼地將幼崽銜在口中，緩步前行，最終身影漸隱，消失在九頂山翻湧的雲海之間。「2021年綿竹片區首次發現大熊貓媽媽帶崽影像，是一隻年齡1歲左右的大熊貓幼崽。此次我們發現的影像，目測幼崽只有幾個月大，還不能自由行走，需要母親呵護。」大陸大熊貓國家公園綿竹管理總站副站長林麗紅告訴記者，大熊貓幼崽通常要在母親身邊生活至1歲半到2歲，待學會覓食、避險等生存技能後，才能獨立生活。

此外，工作人員在本次取回的紅外相機影像中，還發現了一段成年大熊貓個體活動的視頻畫面。鏡頭裡，這隻大熊貓對著紅外相機方向探頭探腦、好奇觀望，隨後悠然踱步，緩緩消失在密林深處。

在2012年的調查中，綿竹片區共有野生大熊貓5隻，被稱為大熊貓九頂山小種群。而在2023年的專項調查中，數量已增加至11隻。大熊貓的活動記錄頻次持續增加，活動範圍也在不斷擴大，已經更加接近人類活動範圍，反映出棲息地環境正持續改善。

