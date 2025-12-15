快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

陸今年電影票房 逾2200億

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國家電影局統計，截至13日14時30分，全年總票房已達人民幣500.03億元，其中大陸國產影片市占達81.9%。（新華社）
大陸國家電影局統計，截至13日14時30分，全年總票房已達人民幣500.03億元，其中大陸國產影片市占達81.9%。（新華社）

大陸國家電影局統計，截至13日14時30分，全年總票房已達人民幣500.03億元（約台幣2,220億元），總觀影人次為11.94億。其中大陸國產影片票房為409.52億元，占比達81.90%，且動畫片近總票房一半。

綜合央視、每日經濟新聞報導，全年票房超過人民幣億元的影片50部，其中大陸國產影片33部，外國影片17部。票房前5名分別為：《哪吒之魔童鬧海》154.46億元、《唐探1900》36.12億元、《瘋狂動物城2》（台灣譯動物方城市2）33.50億元、《南京照相館》30.17億元、《731》19.43億元。

值得注意的是，從類型上觀察，全年動畫電影票房超245億元，接近全年總票房的一半。年初春節檔上映的《哪吒之魔童鬧海》以超154億元的票房一騎絕塵，創造了全球動畫電影的最高票房紀錄。《瘋狂動物城2》、《浪浪山小妖怪》、《羅小黑戰記2》等也實現了口碑票房雙豐收。

據中新社、證券時報等報導，影視票房平台燈塔專業版數據顯示，截至13日，中國大陸2025年電影全年總票房已突破人民幣500億元。這是在2024年市場相對下滑後，總票房再次回到500億元上方，也是繼2017年、2018年、2019年和2023年之後，中國電影年度票房第五次突破500億元大關。

燈塔數據還指出，大陸今年累計觀影人次接近12億，放映場次達1.37億場，平均票價較去年有所下降，為41.9元。

票房排名前十的影片中，有四部產自春節檔、四部產自暑期檔、另外兩部分別產自9月和11月。其中，《哪吒之魔童鬧海》以154.46億元位居榜首，《唐探1900》和《瘋狂動物城2》分別位居第二和第三名。

燈塔專業版數據分析師陳晉說，在檔期尚有十幾天結束情況下，2025年賀歲檔票房已超37億元，大幅超過去年賀歲檔30.5億元成績。下周《阿凡達3》上映，今年賀歲檔有望向中國影史該檔期最高票房紀錄發起衝擊。

影片 電影 動物

延伸閱讀

大陸今年電影票房已破2200億元 國產片佔8成

想吃仇日紅利大翻車！「賽德克．巴萊」大陸重映萬場慘崩「2人買票」

《這不只是個間諜故事》1.1億票房稱王 「紐約影協」大獎狂掃！重回1977巴西最黑暗追殺

烏坵嶼燈塔點燈150周年！曾熄燈60年 今再亮台海戰略之光

相關新聞

高中學歷被聘為江蘇科大博導 學術「神級詐騙」怎發生

日前，江蘇科技大學的首席科學家、博士生導師郭偉，因涉嫌學術造假和侵占「國家科研經費」700多萬元人民幣被警方帶走調查，還傳出這名已被評上「俄羅斯外籍院士」的教授僅高中學歷，其職稱、學歷都是偽造。這樁堪稱「神鬼交鋒」學術版的事件到底怎麼一回事？

陸今年電影票房 逾2200億

大陸國家電影局統計，截至13日14時30分，全年總票房已達人民幣500.03億元（約台幣2,220億元），總觀影人次為1...

四川綿竹 又見大熊貓帶娃巡山

12月9日上午，四川省德陽市，大陸大熊貓國家公園綿竹管理總站的工作人員在取回的紅外相機中發現，綿竹廣濟大杉樹區域拍攝到了...

知名餐廳肉餅飯變生日蛋糕！壽星女慶生插蠟燭 網友大讚

元朗大寶冰室肉餅飯因Threads潮文爆紅，引來大批市民湧入元朗一嚐「味蕾炸彈」的滋味。有女生們適逢「老best（好友）」生日，於是「搞搞新意思...

陸最大淡水湖鄱陽湖降至極枯水位線 蘇州人工增雨

氣候異常持續發威，中國大陸最大的淡水湖鄱陽湖14日跌破8公尺「極枯水位線」，目前鄱陽湖通江水體面積較豐水期減少九成。江西...

人民大學899元羽絨服賣斷貨 多所高校定製品也被追捧

近日，中國多所高校定製羽絨服線上熱銷，吸引年輕人湧入高校買羽絨服。中國人民大學黨委書記張東剛日前發帖推薦該校近期上新的超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。