知名餐廳肉餅飯變生日蛋糕！壽星女慶生插蠟燭 網友大讚

元朗大寶冰室肉餅飯因Threads潮文爆紅，引來大批市民湧入元朗一嚐「味蕾炸彈」的滋味。有女生們適逢「老best（好友）」生日，於是「搞搞新意思」，有別以往送上生日蛋糕，而是帶「老best」到大寶冰室享用「生日肉餅糕」，在肉餅上插蠟燭許願，壽星女也發文大推是「同老best慶生首選！」。

網友留言笑說，「門口有人載歌載舞，一堆人山長水遠過嚟排成個鐘，仲有人當蛋糕，老闆：這世界發生什麼事？真的一百歲不死都有新聞看。PS生日快樂」、「剁肉餅阿姐心想：還好老闆肯一天賣300份，個個整蛋糕，剁到我手廢」。

壽星女12月13日於Threads發文表示，「我宣布大寶冰室的生日肉餅糕，贏了99.9%的生日蛋糕，和老best慶生首選！」。

大寶冰室肉餅飯變生日肉餅糕

壽星女發照片，見到1疊肉餅上插了1支蠟燭，令肉餅搖身一變，變成另類「生日肉餅糕」。

網友讚：是圍內真能吃的手足

貼文引來網友熱議，有當時坐在壽星女鄰桌的網友留言表示，「ching是圍內真識吃的手足！本身想跟你一起唱生日歌，不過有點怕醜！在這裡跟你說回生日快樂！」。

有網友祝福壽星女，「生日快樂呀，第一次見肉餅蛋糕」、「生日快樂，ching，只能說你是會吃手足」、「生日快樂，你沒選錯地方，慶祝生日一定要去元朗的大寶冰室」，又說「蠟燭火機也帶上，有點料子」。

壽星女回覆網友說，「想分享下就算好繁忙，大寶老闆也keep著很有禮貌不勞氣，他說人生活到現在也總算無憾，還很擔心我們排得久跟我們說聲辛苦了，是一位非常的有禮和謙虛的人」。

延伸閱讀：

觀塘食店標榜即炒鑊氣！港男質疑預製菜︰廚房冇鑊 店方解釋真相

老公邀女同事回家喝酒到凌晨 人妻獨自房內湊B：嬲到真心想離開

文章授權轉載自《香港01》