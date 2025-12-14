北京初雪週末景區遊客如織 旅遊亂象致骨折患者增多

快訊

中央社／ 北京14日電

北京在12日迎來今年冬天的首場初雪，各個景區擠滿追雪的遊客。但是，與此同時旅遊亂象明顯增加，降雪造成地面濕滑，各醫院骨科出現接診高峰，當中以年輕患者占大部分，多以外出拍雪不慎滑倒者居多。

北京12日下起今年冬天的初雪，初雪消息一出，北京故宮博物院週末（13至14日）門票馬上售罄，吸引許多遊客前去在鋪著白雪的紅牆邊拍照。13日的八達嶺長城接待遊客約2萬人，14日的遊客預約量則達4100多人，顯示各個景區遊客如織。

根據中央社記者12日前往故宮角樓，許多遊客前往故宮角樓捕捉美景，還有裝扮古代宮廷裝的遊客拍寫真。景山公園也擠滿了大批人潮。登頂俯瞰故宮的道路濕滑，現場猶如跨年般擁擠，需要管制人潮分批賞景，景區工作人員拿著大聲公不斷催促喊著：「往前走、往前走」。

身著古代宮廷裝的遊客何小姐向中央社表示，下雪的氛圍有著不同感覺，來自重慶的她也鮮少看過雪，在飄雪的故宮裡拍照感到特別興奮。另一名遊客余小姐則向記者表示，下雪的天氣讓她有穿越到古代的感覺，但身體已經凍僵。

時下年輕人把握北京難得的下雪時間湧入各景區內拍照、打卡，是週末北京的旅遊熱潮。不過，根據新京報報導，與此同時，各醫院的骨科迎來接診高峰。

12至13日兩天，北京積水潭醫院新街口院區急診收治170例雪天摔傷的患者，其中大部分診斷為骨折，且與以往老年患者為主不同，今年收治的患者年輕人占了大部分，當中又以騎行電動車，以及出門拍雪景不慎滑倒的患者居多。

為了防滑，北京多家公園加緊展開掃雪工作，鋪設防滑墊，引導遊客安全。目前北京市區已停止下雪。

