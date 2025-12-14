快訊

放生米、礦泉水？陸佛協：浪費資源、危害環境反折福報

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期有大陸民眾在遼寧葫蘆島一處海邊碼頭向海中傾倒大米，表示在「放生」大米。（圖／取自百度百科）

近期有大陸民眾在遼寧葫蘆島一處海邊碼頭向海中傾倒大米，表示在「放生」大米，也有消息稱有大陸民眾「放生」礦泉水。對此，中國佛教協會13日發文回應稱，大米跟水兩者屬於無情之物，無所謂「殺生」與「放生」，不要曲解濫用「放生」，誤導公眾。

中國佛教協會指出，佛教所謂「放生」，是指把可能被宰殺、面臨生命危險的動物解救出來，釋放到適合它們生存的自然環境中，使其生命得以保存和延續。其源於「無緣大慈，同體大悲」精神和《梵網經》「不行放救戒」。

該協會表示，按照佛教教理，大米是植物的種子，並沒有心識，礦泉水沒有生命，兩者屬於無情之物，不屬於有情眾生。所謂放生大米、礦泉水，不僅不符合佛教的教理教義，而且與佛教倡導的惜福惜物理念相背離；不僅違背中華民族勤儉節約的傳統美德，造成糧食和資源浪費，甚至危害環境，是折損福報的行為。

該協會強調，放生方法不當，很可能有違放生的初衷，甚至傷害更多的生命、破壞生態環境，引發社會詬病，損害佛教形象。因此他們積極倡導「合理放生」，引導佛教界科學放生、文明放生、理性放生。

最後，該協會強調佛教界要結合「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動，深入學習貫徹《中華人民共和國野生動物保護法》《水生生物增殖放流管理規定》《關於進一步規範引導動物放生活動的通知》等法律、規章和規範性文件。

據大陸網友分享視頻，遼寧葫蘆島一處海邊碼頭11月20日，有幾名中老年人將多袋已開封的大米傾倒至海中，期間一名短髮女子在與家人通話時稱「在海邊，剛放生」。

該女子隨後也參與傾倒大米，此時視頻拍攝者口中還「念念有詞」。該舉引發網友熱議，因為對放生大米的行為表示不解，質疑其既浪費糧食，也可能對海洋環境造成汙染。

