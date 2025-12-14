大陸今年電影票房已破2200億元 國產片佔8成

大陸國家電影局統計，截至13日14時30分，全年總票房已達人民幣500.03億元（約合新台幣2,220億元），總觀影人次為11.94億。其中大陸國產影片票房為409.52億元，占比達81.90%，且動畫片近總票房一半。

綜合央視、每日經濟新聞報導，全年票房超過人民幣億元的影片50部，其中大陸國產影片33部，外國影片17部。票房前5名的影片分別為：《哪吒之魔童鬧海》154.46億元、《唐探1900》36.12億元、《瘋狂動物城2》（台灣譯動物方城市2）33.50億元、《南京照相館》30.17億元、《731》19.43億元。

值得注意的是，從類型上觀察，全年動畫電影票房超245億元，接近全年總票房的一半。年初春節檔上映的《哪吒之魔童鬧海》以超154億元的票房一騎絕塵，創造了全球動畫電影的最高票房紀錄。《瘋狂動物城2》、《浪浪山小妖怪》、《羅小黑戰記2》等也實現了口碑票房雙豐收。

據中新社、證券時報等報導，影視票房平台燈塔專業版數據顯示，截至13日，中國大陸2025年電影全年總票房已突破人民幣500億元。這是在2024年市場相對下滑後，總票房再次回到500億元上方，也是繼2017年、2018年、2019年和2023年之後，中國電影年度票房第五次突破500億元大關。

燈塔數據還指出，大陸今年累計觀影人次接近12億，放映場次達1.37億場，平均票價較去年有所下降，為41.9元。

票房排名前十的影片中，有四部產自春節檔、四部產自暑期檔、另外兩部分別產自9月和11月。其中，《哪吒之魔童鬧海》以154.46億元位居榜首，《唐探1900》和《瘋狂動物城2》分別位居第二和第三名。

燈塔專業版數據分析師陳晉說，在檔期尚有十幾天才結束的情況下，2025年賀歲檔票房目前已超37億元，大幅超過去年賀歲檔30.5億元的最終成績。隨著下周《阿凡達3》上映，今年賀歲檔有望向中國影史該檔期最高票房紀錄發起衝擊。