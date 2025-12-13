快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

聽新聞
0:00 / 0:00

悼念南京大屠殺大陸舉辦國家公祭 東部戰區發布「大刀．祭」海報

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
解放軍東部戰區13日上午發布主題海報「大刀·祭」，表示1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪、30萬同胞慘遭屠戮。南部戰區
解放軍東部戰區13日上午發布主題海報「大刀·祭」，表示1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪、30萬同胞慘遭屠戮。南部戰區

12月13日是大陸第12個南京大屠殺死難者國家公祭日。上午10時在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場上舉行國家公祭儀式，升國旗、下半旗儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行。

北京日報報導，上午10時1分至10時2分，南京全城鳴響防空警報。汽車、火車、輪船鳴笛致哀，行人同時就地默哀。當天，江蘇全省抗戰類愛國主義教育基地、南京市17處南京大屠殺遇難同胞叢葬地及12個社區，全國抗戰類紀念（博物）館，全球50多個國家和地區130多個僑社團及國際友好人士均將同步舉行悼念活動。

大陸100所小學將聯動舉行2025「學歷史 誦和平 共朗讀」國家公祭網路雲班會主題教育活動。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，還將舉行「世界和平法會」「燭光祭·國際和平集會」等活動。

解放軍東部戰區13日上午發布主題海報「大刀·祭」，表示1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪、30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈捲土重來，強調一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱。

同日，東部戰區新媒體「戰鼓」專欄還發布戰歌「大刀進行曲」，歌詞中也提及包含絕不允許軍國主義捲土重來、絕不允許歷史悲劇重演等。

在紀念活動上，江蘇全省抗戰類愛國主義教育基地、南京市17處南京大屠殺遇難同胞叢葬地及12個社區，全國抗戰類紀念（博物）館，全球50多個國家和地區130多個僑社團及國際友好人士均將同步舉行悼念活動，且有大陸100所小學將聯動舉行2025「學歷史 誦和平 共朗讀」國家公祭網路雲班會主題教育活動。

回顧88年前的12月13日，日軍侵入南京，在40多天屠殺中，估計有30萬人慘遭殺戮。2014年大陸官方以立法形式將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，且每年這一天的家公祭儀式主會場均需下半旗。

南京大屠殺 抗戰 日軍

延伸閱讀

拆解研究麒麟9030 TechInsights：採中芯5奈米級工藝 沒用EUV曝光

因應大陸強勁需求 輝達擬提高H200產量

中日韓衛生部長會議14日舉行 日媒：大陸僅派工作官員出席

英國RR航空發動機在大陸首家合資維修公司開業 拚9年後每年大修250台

相關新聞

他的水文模型成功預測洪水…歐洲秘密武器許崇育 返中任教

瑞典籍華人、水文學家許崇育過去30年來一直是歐洲對抗海平面上升、應對氣候變化的「秘密武器」，日前他決定放棄海外工作全職加...

黎智英涉國安案15日裁決 正庭、7延伸庭設5百多公眾席旁聽

壹傳媒創辦人黎智英與「蘋果日報」三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案，經過156天審訊，在今年8月28日已完成所有聆訊程序。...

全球最高47米光影聖誕樹 香港灣仔海濱Festilumi樂園亮燈

Festilumi沉浸式光影樂園12日在香港灣仔海濱活動空間開幕，場內有號稱是全球最高、47米的光影聖誕樹「Festil...

舊國標電動車禁售…新國標電動車 困住2000萬外賣騎手

一邊是「跑不快」的電動車新國標，另一邊是「跑太快」的外賣平台新國標，外賣騎手們被卡在矛盾點，在夾縫中求生存。

悼念南京大屠殺大陸舉辦國家公祭 東部戰區發布「大刀．祭」海報

12月13日是大陸第12個南京大屠殺死難者國家公祭日。上午10時在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場上舉行國家公祭...

香港驚現無上半身男？路邊花槽「插出兩條腿」 救護員到場後續曝

香港繼沙田出現「無頭男」，又有網民於長沙灣目擊「無上半身男子」，原來是1名伯伯躺在路邊花槽，由於遠看只見到雙腳露出，畫面非常驚嚇…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。