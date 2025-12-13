悼念南京大屠殺大陸舉辦國家公祭 東部戰區發布「大刀．祭」海報

12月13日是大陸第12個南京大屠殺死難者國家公祭日。上午10時在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場上舉行國家公祭儀式，升國旗、下半旗儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行。

北京日報報導，上午10時1分至10時2分，南京全城鳴響防空警報。汽車、火車、輪船鳴笛致哀，行人同時就地默哀。當天，江蘇全省抗戰類愛國主義教育基地、南京市17處南京大屠殺遇難同胞叢葬地及12個社區，全國抗戰類紀念（博物）館，全球50多個國家和地區130多個僑社團及國際友好人士均將同步舉行悼念活動。

大陸100所小學將聯動舉行2025「學歷史 誦和平 共朗讀」國家公祭網路雲班會主題教育活動。侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內，還將舉行「世界和平法會」「燭光祭·國際和平集會」等活動。

解放軍東部戰區13日上午發布主題海報「大刀·祭」，表示1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪、30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈捲土重來，強調一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱。

同日，東部戰區新媒體「戰鼓」專欄還發布戰歌「大刀進行曲」，歌詞中也提及包含絕不允許軍國主義捲土重來、絕不允許歷史悲劇重演等。

回顧88年前的12月13日，日軍侵入南京，在40多天屠殺中，估計有30萬人慘遭殺戮。2014年大陸官方以立法形式將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，且每年這一天的家公祭儀式主會場均需下半旗。