香港驚現無上半身男？路邊花槽「插出兩條腿」 救護員到場後續曝
香港繼沙田出現「無頭男」，又有網民於長沙灣目擊「無上半身男子」，原來是1名伯伯躺在路邊花槽，由於遠看只見到雙腳露出，畫面非常驚嚇，該網友直言「我都不知道他是生是死！」，最終有救護員到場拉起伯伯及送上救護車。
網友留言驚呼，「醉了？暈了？死了？」、「只看那張照片真的好嚇人，還以為沒有上半身」、「真的是被嚇到心跳都漏一拍」。
該網友於Threads發文表示，他於12月9日晚在長沙灣走去巴士站乘搭巴士回家期間目擊事件，「我看到花槽只有一雙腳快嚇死，好險最後有救護車到，把阿伯送上救護車」。
長沙灣路邊花槽驚現「無上半身男」
影片顯示，有救護員到場向伯伯說「先扶你起來好不好，不要躺在這裡，我扶你起來好嗎？」，伯伯嘗試伸直雙腳撐起身但失敗，最終須由救護員拉起。
原PO：不甚清醒又無力 要救護員扶他起身
網友留言表示，「香港長者問題嚴重，希望他平安，真是嚇人」、「大晚上的真是嚇死人」、「有的阿伯真的是從早喝到晚，尤其是屋邨（香港為低收入戶提供的租屋處）會有一大堆，喝到腦袋發暈」。
有網友分享，「有次我喝醉就是跌進花叢裡，費盡九牛二虎之力才起來，弄得全身都是泥」，原PO回覆說「不知道阿伯是不是喝醉，看起來不是很清醒又無力，要救護員扶他起身」。
原PO：先把阿伯抬上擔架床再上救護車
原PO補充，「救護員很有耐心勸阿伯上救護車，阿伯說沒帶身分證，救護員叫他打給家人來接，不然就找警察來幫忙，最後先把阿伯抬上擔架床再上救護車」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
沙田路邊驚現無頭男？20分鐘後仍在原地 司機驚揭：後生仔成面血
長沙灣失智翁迷路 港男司機送回家被抄牌罰$320 網民：點諗都抵
文章授權轉載自《香港01》
