中國大陸將徵「保險套增值稅」催生 5歲孩母親不滿喊寧可禁慾

中央社／ 北京12日綜合外電報導
鑒於出生人口快速減少，中國大陸明年起將對銷售避孕藥品和用具開徵增值稅。(新華社)
中國30多年來將首次對避孕藥品及用具開徵增值稅，此舉符合北京當局鼓勵家庭多生孩子的方針，但不僅引起一些女性反彈，專家也擔憂這恐會加劇性病等公共衛生問題。

美聯社報導，根據中國最新增值稅法，明年1月1日起避孕藥品及用具將不再享有免徵增值稅的優惠政策，保險套等用品將被課徵適用多數商品的13%增值稅。

儘管中國官媒並未大肆報導，這項新政已在中國社群媒體上引發熱議；有網友嘲諷，就算加徵增值稅，傻瓜才不知道生兒育女比戴套更花錢。

更嚴肅的問題是，專家憂心避孕用品漲價，可能導致非計劃懷孕跟性傳染病案例增加。

中國共產黨約自1980年代起力行「一胎化政策」，直到2015年將生育限制放寬至2胎。隨著中國人口達到頂峰後開始下降，2021年限制又提高至3胎。

中國當局長久以來積極鼓勵採取避孕措施，民眾也容易取得相關用品，有時甚至可免費獲得。

已有5歲小孩且不打算再生育的胡玲玲（HuLingling，音譯）表示，這項新政「非常無情」，她將「帶頭禁慾」作為反抗手段。

她說道：「這也太荒謬了，尤其是跟計劃生育時期的強迫墮胎做法相比。」

根據國家統計局，中國2019年有1470萬名新生兒，去年則降至950萬人，減少約1/3。

美國維吉尼亞大學人口統計研究小組主任蔡倩（Qian Cai，音譯）認為，這項稅收的鼓勵生育效果將「非常有限」，對不打算有小孩或再生育的伴侶而言，育兒成本更高昂得多，13%避孕稅不太可能影響他們的決定。

鑒於中國政府長期干預女性個人生活與身體，一些女性不滿當局再次試圖影響她們的生育選擇。

江西省萍鄉市32歲教師鄒萱（Zou Xuan，音譯）指出，這是一種管控女性身體與性慾的手段。

專家也擔憂，減少保險套用量恐提高公衛風險。

蔡倩表示：「漲價可能導致經濟弱勢族群難以取得避孕用品，進而促使非預期懷孕及性傳染病增加，這些結果可能導致墮胎數量跟醫療成本提高。」

