陸男買獸用麻醉劑替代毒品遇「黑吃黑」 花近160萬竟收到「一大包味精」

近日，江蘇淮安市清江浦區人民法院對一宗「黑吃黑」案件作出判決。案中男子馮某在今年3月了解到獸用麻醉劑「替來他命」被一些人視為新型毒品的替代品，在非法交易市場上價格不菲，於是自以為發現「商機」，並找到聲稱有購買渠道的陳某某和朱某某。詎料，他斥資36萬元人民幣(約新台幣159.1萬元)買下的，卻是一大包味精，無奈之下選擇報警。

清江浦區人民法院刑庭法官助理蔣晶表示，陳某某和朱某某其實根本沒有購買替來他命的渠道，打從一開始，他們就計劃對馮某實施詐騙。交易當天，二人將事先購買的普通味精更換包裝，偽裝成替來他命粉末，但沒想到，這樣的騙局竟成功讓馮某相信這就是他想要的強勢貨幣。

法院審理認為，陳某某和朱某某二人以非法佔有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。鑒於陳某某到案後如實供述、自願認罪，法院判處其有期徒刑三年，緩刑四年；朱某某因有前科劣跡，被依法從重處罰，判處有期徒刑四年六個月。至於馮某實際沒有買到獸用麻醉劑，也沒有再次進行售賣，他僅持有味精，不構成犯罪。

替來他命是一種獸用麻醉劑，人體吸食後會嚴重損害神經系統，甚至引發精神障礙、呼吸抑制等危害。清江浦區人民法院刑庭副庭長趙夜表示，替來他命雖未列入傳統毒品目錄，但它的分子結構其實和一些新興毒品的化學分子結構類似，一旦用於人體都會產生致幻類的神經麻痹作用，對人體傷害較大。

據大陸農業農村部《獸藥管理條例》規定，替來他命這類藥物不得進行網絡銷售，也嚴禁在取得後供人體使用。如果非法銷售或違規用於人體，會構成相應的違法行為，面臨相關處罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

文章授權轉載自《香港01》