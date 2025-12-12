快訊

封面魔咒？黃仁勳等AI巨頭登TIME年度風雲人物 投資老手：絕佳反指標

馬防部淪詐騙營區！軍方火速拔指揮官 派他赴馬祖救火

一生奉獻警職…高雄警查案途中撞上違停貨車 滿地血跡送醫不治

陸男買獸用麻醉劑替代毒品遇「黑吃黑」 花近160萬竟收到「一大包味精」

香港01／ 撰文／陳進安
被告將事先購買的普通味精更換包裝，偽裝成替來他命粉末。（現代快報）
被告將事先購買的普通味精更換包裝，偽裝成替來他命粉末。（現代快報）

近日，江蘇淮安市清江浦區人民法院對一宗「黑吃黑」案件作出判決。案中男子馮某在今年3月了解到獸用麻醉劑「替來他命」被一些人視為新型毒品的替代品，在非法交易市場上價格不菲，於是自以為發現「商機」，並找到聲稱有購買渠道的陳某某和朱某某。詎料，他斥資36萬元人民幣(約新台幣159.1萬元)買下的，卻是一大包味精，無奈之下選擇報警。

清江浦區人民法院刑庭法官助理蔣晶表示，陳某某和朱某某其實根本沒有購買替來他命的渠道，打從一開始，他們就計劃對馮某實施詐騙。交易當天，二人將事先購買的普通味精更換包裝，偽裝成替來他命粉末，但沒想到，這樣的騙局竟成功讓馮某相信這就是他想要的強勢貨幣。

法院審理認為，陳某某和朱某某二人以非法佔有為目的，虛構事實騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。鑒於陳某某到案後如實供述、自願認罪，法院判處其有期徒刑三年，緩刑四年；朱某某因有前科劣跡，被依法從重處罰，判處有期徒刑四年六個月。至於馮某實際沒有買到獸用麻醉劑，也沒有再次進行售賣，他僅持有味精，不構成犯罪。

替來他命是一種獸用麻醉劑，人體吸食後會嚴重損害神經系統，甚至引發精神障礙、呼吸抑制等危害。清江浦區人民法院刑庭副庭長趙夜表示，替來他命雖未列入傳統毒品目錄，但它的分子結構其實和一些新興毒品的化學分子結構類似，一旦用於人體都會產生致幻類的神經麻痹作用，對人體傷害較大。

據大陸農業農村部《獸藥管理條例》規定，替來他命這類藥物不得進行網絡銷售，也嚴禁在取得後供人體使用。如果非法銷售或違規用於人體，會構成相應的違法行為，面臨相關處罰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

女子以｢血光之災｣遭詐騙近千萬留遺書投湖 風水師被判14年

「成功學大師」稱教人快速致富 6年騙逾3.8億元！被判無期徒刑

文章授權轉載自《香港01》

詐騙 新興毒品 毒品

延伸閱讀

毒駕衝進人群 老翁救人反捲車底不治…謝國樑痛心：絕對零容忍

火燒肛門、強餵毒虐死員工 博弈男稱：見他吸毒才打屁股教訓

吸毒缺錢竟趁周末闖入六龜區公所搜刮 3C設備一掃而空

影／高雄毒販用經緯度「埋包」交貨 忘了在哪...緝毒犬挖出來

相關新聞

陸男買獸用麻醉劑替代毒品遇「黑吃黑」 花近160萬竟收到「一大包味精」

近日，江蘇淮安市清江浦區人民法院對一宗「黑吃黑」案件作出判決。案中男子馮某在今年3月了解到獸用麻醉劑「替來他命」被一些人視為新型毒品的替代品，在非法交易市場上價格不菲，於是自以為發現「商機」，並找到聲稱有購買渠道的陳某某和朱某某。詎料，他斥資36萬元人民幣(約新台幣159.1萬元)買下的，卻是一大包味精，無奈之下選擇報警。

「你女兒不行了！」陸男毆打後「澆灌麵湯」殺妻 去電岳母下跪道歉遭判死刑

大陸陝西省渭南市早前發生一宗駭人的家暴，男子李某春在自家麵館與妻子爭執後，不僅對女方實施毆打，更向其澆灌麵湯，最終致其死亡。今（12日）渭南市中級人民法院一審公開宣判，判處被告李某春死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

1185天等待… 中國寵物投毒首案以「投放危害物質罪」判4年

中國寵物投毒第一案一審11日宣判，投毒人張某華構成「投放危害物質罪」，判處有期徒刑四年，投毒人當庭提出上訴。此前，此案已...

香港中醫院啟用設6分科、12專項 首月政府資助門診約滿

耗資近90億元(約11.5億美元）興建、位於將軍澳百勝角的香港中醫醫院11日正式開幕，將分批投入服務，第一年率先提供門診...

46歲港男遊日本自駕疑路冰失控越線 撞傷52歲駕駛被捕

一名46歲香港男子10日在北海道共和町自駕遊期間，疑因路面結冰失控越線，與對向一輛私家車相撞，致日本男司機重傷胸骨及手骨...

飛行途中乘客試圖開艙門！國泰航班安全降落香港

國泰航空（Cathay Pacific）今天表示，旗下航班CX811在10日從美國波士頓飛往香港途中，有一名乘客嘗試打開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。