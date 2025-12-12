「你女兒不行了！」陸男毆打後「澆灌麵湯」殺妻 去電岳母下跪道歉遭判死刑

大陸陝西省渭南市早前發生一宗駭人的家暴，男子李某春在自家麵館與妻子爭執後，不僅對女方實施毆打，更向其澆灌麵湯，最終致其死亡。今（12日）渭南市中級人民法院一審公開宣判，判處被告李某春死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

事發於去年9月4日淩晨，39歲的吳某莉死在了自家麵館內。吳女的家屬說明，李某春比吳大兩歲，兩家均是當地農民。20年前，在附近一家煤礦後廚打工時，二人相識，後相戀。吳女母親說，起初自己並不看好女兒這段感情，雖然吳李兩家隔著村，但她對李家並不了解，怕女兒嫁過去受苦，但那時女兒堅持選擇，「只要她覺得好，我也沒啥意見」。

婚後，二人育有一女一子，打工存了一些積蓄後回老家開了家「攢勁麵館」。夫妻倆很少回家，平時就住在店內，二人不僅要當廚師、服務生還要負責收銀，但與周圍麵館相比，店的生意較好，有時家婆、岳母以及個別遠方親戚都會被夫妻倆叫來幫忙。

吳母說，案發前一周，她還在店內幫廚，只因家中地裡要收粟米，她才臨時回家，「沒想到，我女兒就這樣沒了」。去年9月4日淩晨3時許，她被女婿打來的電話聲吵醒。電話中，李男告訴她和妻子吵架了，讓她到店裡來。吳母當時以為就是夫妻倆因小事吵架，也沒當回事，便掛斷了電話。沒想到淩晨4時許，她再次接到女婿電話稱「你女兒不行了」。

抵達現場後，她看到麵館內一片狼藉，女婿正在收拾，女兒則趴在砧板上一動不動，頭上、身體、兩臂都有明顯的傷痕。而女婿也直言就是他把女方打成這樣。救援人員抵達後，女兒已回天乏術，吳母哀嚎著癱坐在地。

當警方將李男帶走時，李曾向吳母下跪稱「媽，我對不起你」。而在案證據顯示，案發前，李男曾用多個工具對吳女實施了長時間毆打，包括鋼尺、皮帶、菜刀等。後來，他用麵湯澆灌並將妻子拖入鍋中，致吳背部、小腿等部位多處受傷。

經審理查明，被告李某春與被害人吳某莉為夫妻，在陜西白水縣經營麵館。二人因吳某莉在網絡上有不當交友行為，自2024年6月產生矛盾。同年9月4日，李某春酒後與吳某莉在麵館再次發生爭執，李對吳實施毆打，又向吳澆灌常溫麵湯，最終致其死亡。後經法醫鑒定，吳某莉因呼吸道吸入麵湯而窒息死亡。

法院認為，被告李某春因婚姻家庭矛盾，故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，鑒於其有自首情節，被害人吳某莉對本案發生有一定責任，且李取得了被害人親屬諒解，故對其從輕處罰。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章授權轉載自《香港01》