中共政治局委員馬興瑞 再缺席高層會議

中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委前書記馬興瑞近日再度缺席高層會議，去向引起外界極大關注。

星島日報今天報導，為期兩天的中共中央經濟工作會議昨天在北京閉幕，央視的新聞聯播顯示，馬興瑞沒有現身會議，是會中唯一缺席的政治局委員。

報導表示，這是馬興瑞繼上月28日缺席政治局集體學習之後，再度缺席中央高層會議，去向引發廣泛關注。

據指出，66歲的馬興瑞曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局局長等職，有「航天少帥」之稱，而過去一兩年，「航天系」不斷傳出有高層落馬或失聯，包括工信部前部長金壯龍、湖南省委前書記許達哲、合肥市委前書記張紅文、中國航天科技集團前董事長吳燕生等。

馬興瑞於2013年底出任廣東省委副書記，後來兼任深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，2021年底主政新疆，中共20大晉升為政治局委員。

今年7月1日，中共中央宣布，統戰部前常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆書記，但「另有任用」的馬興瑞過去半年仍未明確擔任何職。