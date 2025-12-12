中共政治局委員馬興瑞 再缺席高層會議

快訊

中央社／ 香港12日電
中共政治局委員馬興瑞行蹤成謎。（中新社）
中共政治局委員馬興瑞行蹤成謎。（中新社）

中共中央政治局委員、新疆維吾爾自治區黨委前書記興瑞近日再度缺席高層會議，去向引起外界極大關注。

星島日報今天報導，為期兩天的中共中央經濟工作會議昨天在北京閉幕，央視的新聞聯播顯示，馬興瑞沒有現身會議，是會中唯一缺席的政治局委員。

報導表示，這是馬興瑞繼上月28日缺席政治局集體學習之後，再度缺席中央高層會議，去向引發廣泛關注。

據指出，66歲的馬興瑞曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局局長等職，有「航天少帥」之稱，而過去一兩年，「航天系」不斷傳出有高層落馬或失聯，包括工信部前部長金壯龍、湖南省委前書記許達哲、合肥市委前書記張紅文、中國航天科技集團前董事長吳燕生等。

馬興瑞於2013年底出任廣東省委副書記，後來兼任深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，2021年底主政新疆，中共20大晉升為政治局委員。

今年7月1日，中共中央宣布，統戰部前常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆書記，但「另有任用」的馬興瑞過去半年仍未明確擔任何職。

中共 新疆

鬼滅之刃在陸6.75億票房火爆 受高市早苗言論影響昨映期結束未延長

日本共同社報導，全球熱映的日本動畫電影《劇場版無限城篇：第一章猗窩座再來》11日迎來在中國放映的最後一天。報導稱，該片在...

AI衝擊升溫陸多校外語系停招 學者：核心技能需重塑

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，大陸大學正在重新審視傳統外語專業的培養模式。在此之下，大陸有多所大學已開始調整或重組外...

香港1公立醫院擴建工程證書被發現造假 港醫管局報警

香港宏福苑火災後，不斷揭出工程物料證書造假，香港一間公立醫院，也發現工程儀器校正證明疑造假。管理公立醫院的香港醫院管理局...

家族內鬥？范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 發聲明與前妻子女斷絕關係

12月11日，大陸知名書畫家、南開大學終身教授范曾在新浪微博發表聲明稱，與妻子徐萌女士近期喜得獨子，與愛妻、獨子三口共度...

中日關係惡化 大陸浙江1處景點從「山寨北海道」改為「山寨首爾」

隨著中日關係持續緊張，大陸浙江省寧波市1處景點，從原本模仿日本北海道的環境，如今已改造成南韓首爾風格。

