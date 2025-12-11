AI衝擊升溫陸多校外語系停招 學者：核心技能需重塑

快訊

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
隨著人工智慧（AI）技術快速發展，大陸大學正在重新審視傳統外語專業的培養模式。在此之下，大陸有多所大學已開始調整或重組外語學院，部分科系甚至批量停招。面對此一現象，專家表示，大學應透過跨學科融合與創新思維，培養學生設計架構能力，使其在AI時代仍具競爭力。

上海復旦大學新聞學院日前於8日舉辦「AI與大學之未來」跨界對話論壇，聚焦AI對教育與就業的影響。論壇指出，2026年的畢業生將是全球首批「AI原生代」（AI Native），大學教育面臨前所未有的挑戰。復旦大學新聞學院教授張力奮援引數據稱，大陸生成式AI用戶已達5.11億，專利數為美國的6倍，但大陸大學在AI戰略思考與制度應對方面落後於牛津、劍橋、史丹佛等歐美學校。

復旦大學計算與智能創新學前院長、特聘教授王曉陽指，AI進入校園已是現實，傳統知識傳授模式必須革新，教育核心應從單純知識囤積轉向深度認知建構。他強調，大學應培養學生設計架構的能力，而非僅負責「砌磚」，引導學生構建比AI更宏偉的世界模型，透過跨學科融合與創新思維培養，使學生在AI時代仍能保持競爭力。

香港大學AI教授、前亞馬遜中國實驗室主任張峥則提醒，人類和AI各有所長，AI擅長廣譜快速推理，但思考較淺；人類人才專業深入但領域狹窄。因此，高等教育應將AI視為工具而非目的，培養學生批判性思維、跨領域協作能力及創造力，以應對未來職場變化。財經與AI研究者、經濟學人中文網前主編吳晨亦稱，大學應鼓勵學生從事低效但具創造力的工作，培養AI無法替代的人類特質，如直覺、想像力、情緒與常識。

據第一財經報導，近期多所大陸大學將傳統外語學院整合或更名，形成跨學科的文化傳播或復合型學院，以應對AI對語言學習和翻譯工作的衝擊。值得注意的是，大陸近年來包括「雙一流」大學（即世界一流大學和一流學科建設）在內的不少學校，也停招或撤銷部分外語學士專業，包括景德鎮陶瓷大學、中國科學技術大學、河南大學、上海財經大學等在內的學校。

其中，景德鎮陶瓷大學在將外國語學院更名為「文化傳播學院」後，強調以陶瓷文化國際傳播為特色，改造升級老舊專業，提升學生跨文化交流能力應對AI挑戰。北京語言大學則在2025年度停止俄語口譯、日語口譯、德語筆譯等7個研究生翻譯專業招生。

此前，大陸教育部公布統計數據顯示，2026年大學畢業生人數預計達到1,270萬人，比今年增加48萬人，再創歷史新高，代表著新一批畢業生將面臨更大就業壓力。

