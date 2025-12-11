快訊

青山宮遶境第3天…男突呼吸不順當場倒地 送醫搶救不治

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

蜜雪冰城撈過界 四城開賣早餐35元新台幣起

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
蜜雪冰城賣早餐，僅在大連、西安、南寧、杭州等城市進行試點，一份早餐賣7.9元人民幣，約合新台幣35元。（極目新聞）
蜜雪冰城賣早餐，僅在大連、西安、南寧、杭州等城市進行試點，一份早餐賣7.9元人民幣，約合新台幣35元。（極目新聞）

蜜雪冰城繼賣啤酒被指撈過界後，近日據極目新聞報導，蜜雪冰城在大連、西安、南寧、杭州等城市已進行「早餐計劃」，4款早餐飲品標價5元（人民幣，下同），加麵包套餐價7.9元人民幣（約合新台幣35元）。

此前熱傳的「蜜雪冰城開賣早餐」，據錢江視頻報導，杭州已有部分蜜雪冰城店面開啟賣早餐，這些門店大多集中在地鐵站附屬商業街區。在蜜雪冰城杭州景芳地鐵站門店，店門口顯眼位置擺放著 「蜜雪冰城賣早餐啦」的宣傳牌，牌面上展示了4款早餐奶，涵蓋早餐五紅奶、五黑奶、玉米奶等數款產品，單品標價5元。但門店的菜單上暫時沒有上新「早餐系列」。 

店面工作人員稱，早餐是上月底上新的，目前只有早餐奶和麵包，套餐價為7.9元人民幣，麵包為某品牌的成品，共有3款。對於早餐的銷售情況，工作人員表示不便透露。

報導指出，目前蜜雪冰城「早餐計劃」僅在大連、西安、南寧、杭州等城市進行部分試新，暫時沒有大面積推廣計劃。為甚麼選這些城市就進行試點？杭州的一間蜜雪冰城店鋪負責人表示，他們售賣早餐系列的產品已經有一周多的時間了，很久之前就接到了通知，他們提前採購了相關材料，後續經過培訓後正式售賣。「我們這些門店是總部隨機篩選的。」該名負責人說道，主要是考慮周圍的客流情況以及地理位置。

據了解，蜜雪冰城是以新鮮冰淇淋茶飲為主的全國知名飲品連鎖品牌。截至2025年6月，蜜雪集團全球門店超過53000間，擁有蜜雪冰城、幸運咖兩大品牌，提供單價約6元的現製果飲、茶飲、雪糕和咖啡等產品。

值得一提的，是在本次「進軍早餐」前，蜜雪集團曾於10月1日，宣布合計斥資2.97億元人民幣，收購福鹿家53%的股權，以進軍現打鮮啤領域。其啤酒產品價格集中在5.9元人民幣至14.9元區間：經典德式小麥啤5.9元/杯，砂糖橘果啤7.9元/杯，連最貴的區域限定款「三碗不過崗」14.9元/杯，這一價格僅為大陸同類精釀產品市場價的1/3至1/2。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

早餐 蜜雪冰城 人民幣

延伸閱讀

「陳耀訓蛋黃酥」首度推春節限定版！聯手方序中設計 盒底藏驚喜

在日吃1品牌冰淇淋只花8.5元？她許願來台展店 一票吐槽：有化學味

耶誕麵包的甜味記憶，義式Panettone與德式Stollen的前世今生

統一超衝手搖飲業務

相關新聞

家族內鬥？范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 發聲明與前妻子女斷絕關係

12月11日，大陸知名書畫家、南開大學終身教授范曾在新浪微博發表聲明稱，與妻子徐萌女士近期喜得獨子，與愛妻、獨子三口共度...

香港1公立醫院擴建工程證書被發現造假 港醫管局報警

香港宏福苑火災後，不斷揭出工程物料證書造假，香港一間公立醫院，也發現工程儀器校正證明疑造假。管理公立醫院的香港醫院管理局...

中日關係惡化 大陸浙江1處景點從「山寨北海道」改為「山寨首爾」

隨著中日關係持續緊張，大陸浙江省寧波市1處景點，從原本模仿日本北海道的環境，如今已改造成南韓首爾風格。

中明年禁產水銀體溫計 有人囤100支…價格從18元漲到146元

「水銀體溫計血壓計明年起禁產」相關議題9日登上微博熱搜，引發民眾瘋搶，各大電商平台的水銀體溫計不僅價格數倍翻漲，還有許多...

中國福建「最快女護士」多項違規被懲 醫院內部處分洩露惹議

「最快女護士」張水華近日被福建醫科大學附屬第一醫院通報處分，原因包括違規兼職收酬與以虛假理由獲取調休，被醫院警告處分六個...

香港銅鑼灣天降定滑輪 陸婦人遭擊命危…承包商2人被捕

香港銅鑼灣日前發生墜物傷人案，一名51歲姓彭內地女子5日在香港銅鑼灣後巷執紙皮（拾荒）時，被從天而降的定滑輪擊中頭部，受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。