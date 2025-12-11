家族內鬥？范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 發聲明與前妻子女斷絕關係

12月11日，大陸知名書畫家、南開大學終身教授范曾在新浪微博發表聲明稱，與妻子徐萌女士近期喜得獨子，與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居。此外，聲明更指，即日起，他與女兒范曉蕙、繼子范仲達2人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。

2024年4月，范曾宣布與自己相差50歲的徐萌走進第4段婚姻。港媒星島日報9月22日曾報導，8月中旬，范曾女兒范曉蕙爆料，稱87歲的父親被嫩妻徐萌「盜走」20億字畫骨董，人去樓空。不過，范曾繼子范一夫則發布范曾在徐萌陪同下觀展的照片，否認「失蹤」，外傳這是家族內鬥。

有自媒體則報導，范曾、徐萌已經搬入新居，新居是客廳高7、8米的獨棟別墅、法式宮廷風，搬家是徐萌「不喜歡活在別人回憶裡」。

至於11日范曾的最新聲明提到，自己與妻子徐萌「近期喜得獨子，幸何如哉！茲後我與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！」

其次，他提到，鑒於年事已高，「與吾妻喜結良緣以來，我本人大部分事宜已交由吾妻處理。即日起，凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉。」

聲明中他也表示，近期自己身邊有人惡意挑起矛盾，無視自己的名譽、健康與合法權益，「我深感無助、痛心！」他稱，有人曾以范曾子女名義，以「尋找、關愛」范曾為由，惡意虛構事實，公然誹謗自己和妻子；另有人打着「范曾子女」旗號，以「保護」范曾為藉口，「直接或間接危害我們一家三口人身安全，嚴重干擾我們的生活。」

聲明裡范曾提到，「我本人與范曉蕙、范仲達2人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。我本人也與上述2人及其家屬、以及持股、管理、運營的，或與之有任何關聯的公司及實體，不再保持或延續任何形式的合作關係」，「同時解除並撤銷對上述2人及其家屬、其所涉及實體的任何委託、授權或其他合同關係。」

聲明裡范曾強調，上述人員及實體不得再以自己的名義對外從事任何活動，「上述人員及其實體的任何活動也均與我本人無關。對其在銷售、展覽、贈與或其他任何活動中涉及到我本人名義的藝術作品，我個人均不予置評，但保留追究其法律責任的權利。」