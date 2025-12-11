快訊

中日關係惡化 大陸浙江1處景點從「山寨北海道」改為「山寨首爾」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
浙江省寧波市一處名為「森嶼湖畔」的景點原本模仿日本北海道的環境（左），如今已改造成南韓首爾風格。（微博照片）
隨著中日關係持續緊張，大陸浙江省寧波市1處景點，從原本模仿日本北海道的環境，如今已改造成南韓首爾風格。

據微信視頻號和星媒聯合早報顯示，該處名為「森嶼湖畔」的景點，原本布置有日本文字招牌和北海道景觀，如今周圍的標誌已換成韓文。據悉其景點門票為79元人民幣、附贈1杯咖啡，吸引不少遊客專程打卡。

大陸網友說，近期中日關係緊張，景點已將所有日本元素改為韓文，從「北海道」變成「首爾」，中文旁的日文也已改成首爾的音譯韓文，連接送的出租車上面的塗漆字樣，也由日文改成韓文，但改造後仍吸引大量遊客拍照。

日本首相高市早苗11月上旬發表「台灣有事論」後，中日關係跌入低谷。過去1個月，大陸官方多次提醒公民避免前往日本旅行，多家旅行社接到不少赴日團隊遊退訂要求，還有旅行社暫停銷售日本遊配套。

另外，大陸主要航空公司5日也宣布，赴日航班的全額退票政策將延長3個月、至明年3月28日。

高市早苗 日本 南韓 北海道

