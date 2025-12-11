中國畫家范曾失聯風波後 宣布與兩子女斷絕關係

快訊

中央社／ 上海11日電

87歲的中國知名畫家范曾8月曾被女兒爆出失聯，實為家族內鬥。他今天發布聲明說，和女兒范曉蕙及繼子范仲達斷絕關係，今後個人事宜都由妻子徐萌負責，並透露近日喜得獨子，已遷入新居。

今年8月16日，范曾的女兒發文稱，父親7月13日被繼母徐萌帶走後失聯，很擔心其安危。在此之前，網上流傳范曾被年輕妻子控制及搬空人民幣20億元（約新台幣88億元）藏品的說法。隨後，范曾的兒子范一夫卻在社群平台發布父親近期在北京看展的照片來「闢謠」。

澎湃新聞報導，范曾今天在北京參加活動並捐贈字畫，這是繼8月風波後，首次公開露面。同時，他也在社群平台微博上發布聲明。

范曾在聲明中首先宣布已與徐萌喜得獨子，一家三口已遷入新居。其次，他表示大部分事宜已交由徐萌處理。即日起，「凡與我本人相關公私事宜，均僅由吾妻徐萌女士全權負責，他人無權干涉」。

他說，近期身邊有人惡意挑起矛盾，為此深感無助、痛心。「有人曾以范曾子女名義，以『尋找、關愛』范曾為由，惡意虛構事實，公然誹謗我與吾妻；另有人打著『范曾子女』旗號，以『保護』范曾為藉口，直接或間接危害我們一家三口人身安全，嚴重干擾我們的生活。」

范曾說，因此，即日起他與范曉蕙、范仲達2人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來，對這兩人及其家屬持股、管理、運營的公司及實體，不再保持或延續任何形式的合作關係。「對其在銷售、展覽、贈與或其他任何活動中涉及到我本人名義的藝術作品，我個人均不予置評，但保留追究其法律責任的權利。」

2024年4月，范曾宣布與自己相差50歲的徐萌走進第4段婚姻，引起外界側目，他則稱兩人登記結婚是「藝林佳話」。

范曾有4段婚姻，范曉蕙是他和第2任妻子邊寶華所生。范一夫原名須波，是范曾第3任妻子張桂雲與前夫的孩子；北京范曾藝術品有限公司的控股股東范仲達也是張桂雲與前夫所生，原名須濤。

從血緣來看，范曉蕙是其親生女兒，范一夫、范仲達都是繼子。而近日他和徐萌所生的則是親生兒子。

范曾在中國藝文界聲名顯赫，擁有中國美術家協會會員、中國藝術研究院終身研究員、聯合國教科文組織（UNESCO）「多元文化特別顧問」等身分，還兼任中國多所大學的博士生導師。他在1989年「六四」事件後曾發表「辭國聲明」，不過又在1993年向大陸當局申請歸國。

