聽新聞
0:00 / 0:00
陸旅客過關入境觸發警報 友送「護身符」核輻射超標1600倍
中國有旅客近日在大連周水子機場入境時觸發核輻射警報，機場海關檢查後，發現他佩戴的一枚「護身符」核輻射超標，含放射性核素釷-232。據旅客自述，該「護身符」為朋友贈送。
中國海關總署消息，大連周水子機場海關關員在監管入境航班時，一名旅客通過海關固定式核輻射監測門引發報警。海關關員立即開展排查，確定報警源頭。
經覆查，該旅客佩戴的一枚掛件核輻射超標，輻射劑量達到168.6μSv/h，超現場本底值1686倍。核素分析結果顯示，該掛件含放射性核素釷-232。據旅客自述，該掛件為朋友贈送的「護身符」。
海關提醒，釷-232被世界衛生組織國際癌癥研究機構列入1類致癌物清單。旅客購買海外商品時應主動了解商品成分信息，謹防攜帶核輻射超標物品入境，以免造成經濟損失，以及對自身健康造成損害。
根據相關規定，對於入境放射性超標物質，海關將根據情況移交相關部門或責令退運。
網友看法：
這個旅客的朋友送的不是「護身符」，是「催命符」
朋友送的護身符？細思極恐
你把朋友掛心上，朋友想把你掛牆上
還好走了安檢門，要不成傳家寶，以為是「家族詛咒」了
這麽高的輻射身體沒覺得不舒服嗎
這麽難看還掛脖子上，看來苦主把人當真朋友
身在輻中不知輻
延伸閱讀：
入境旅客攜帶｢保健石｣核輻射超標1050倍 含一級致癌物 海關截獲
旅客攜眼鏡蛇入境內地 徒手拎起蛇供檢查 蓮塘海關人員受嚇後退
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言