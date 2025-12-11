陸旅客過關入境觸發警報 友送「護身符」核輻射超標1600倍

中國有旅客近日在大連周水子機場入境時觸發核輻射警報，機場海關檢查後，發現他佩戴的一枚「護身符」核輻射超標，含放射性核素釷-232。據旅客自述，該「護身符」為朋友贈送。

中國海關總署消息，大連周水子機場海關關員在監管入境航班時，一名旅客通過海關固定式核輻射監測門引發報警。海關關員立即開展排查，確定報警源頭。

經覆查，該旅客佩戴的一枚掛件核輻射超標，輻射劑量達到168.6μSv/h，超現場本底值1686倍。核素分析結果顯示，該掛件含放射性核素釷-232。據旅客自述，該掛件為朋友贈送的「護身符」。

海關提醒，釷-232被世界衛生組織國際癌癥研究機構列入1類致癌物清單。旅客購買海外商品時應主動了解商品成分信息，謹防攜帶核輻射超標物品入境，以免造成經濟損失，以及對自身健康造成損害。

根據相關規定，對於入境放射性超標物質，海關將根據情況移交相關部門或責令退運。

網友看法：

這個旅客的朋友送的不是「護身符」，是「催命符」

朋友送的護身符？細思極恐

你把朋友掛心上，朋友想把你掛牆上

還好走了安檢門，要不成傳家寶，以為是「家族詛咒」了

這麽高的輻射身體沒覺得不舒服嗎

這麽難看還掛脖子上，看來苦主把人當真朋友

身在輻中不知輻

