快訊

檢追太子集團跨國洗錢 遊艇管理者千金是政大高材生…爽開賓士上學

福麥承攬國軍5.9億標案 凌濤質疑「小吃店買快篩」翻版

民主用「穿」的！見證香港街頭抗爭史的社運T恤

聽新聞
0:00 / 0:00

陸旅客過關入境觸發警報 友送「護身符」核輻射超標1600倍

香港01／ 撰文：林芷瑩
旅客佩戴的「護身符」核輻射超標。（陸海關發布）
旅客佩戴的「護身符」核輻射超標。（陸海關發布）

中國有旅客近日在大連周水子機場入境時觸發核輻射警報，機場海關檢查後，發現他佩戴的一枚「護身符」核輻射超標，含放射性核素釷-232。據旅客自述，該「護身符」為朋友贈送。

中國海關總署消息，大連周水子機場海關關員在監管入境航班時，一名旅客通過海關固定式核輻射監測門引發報警。海關關員立即開展排查，確定報警源頭。

經覆查，該旅客佩戴的一枚掛件核輻射超標，輻射劑量達到168.6μSv/h，超現場本底值1686倍。核素分析結果顯示，該掛件含放射性核素釷-232。據旅客自述，該掛件為朋友贈送的「護身符」。

海關提醒，釷-232被世界衛生組織國際癌癥研究機構列入1類致癌物清單。旅客購買海外商品時應主動了解商品成分信息，謹防攜帶核輻射超標物品入境，以免造成經濟損失，以及對自身健康造成損害。

根據相關規定，對於入境放射性超標物質，海關將根據情況移交相關部門或責令退運。

網友看法：

這個旅客的朋友送的不是「護身符」，是「催命符」

朋友送的護身符？細思極恐

你把朋友掛心上，朋友想把你掛牆上

還好走了安檢門，要不成傳家寶，以為是「家族詛咒」了

這麽高的輻射身體沒覺得不舒服嗎

這麽難看還掛脖子上，看來苦主把人當真朋友

身在輻中不知輻

延伸閱讀：

入境旅客攜帶｢保健石｣核輻射超標1050倍　含一級致癌物　海關截獲

旅客攜眼鏡蛇入境內地　徒手拎起蛇供檢查　蓮塘海關人員受嚇後退

文章授權轉載自《香港01》

海關 輻射 機場

延伸閱讀

【即時短評】南韓入境申報 掀開賴政府的國號新衣？

噓編娛論／入境卡爭議 韓娛在台吸金無極限 不敢喊「台灣」國格隱形？

南韓不改「中國（台灣）」 許宇甄批賴總統：連國名都守不住

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

相關新聞

陸旅客過關入境觸發警報 友送「護身符」核輻射超標1600倍

中國有旅客近日在大連周水子機場入境時觸發核輻射警報，機場海關檢查後，發現他佩戴的一枚「護身符」核輻射超標，含放射性核素釷-232。據旅客自述，該「護身符」為朋友贈送。

中國漫記／晚10年才出手 解放軍布局X帳號搶國際話語權

解放軍開啟一場話語權爭奪的新戰場！12月8日，中國國防部在社群平台X正式開通帳號「@MND_China」，以「歷史正在創造！我們來了」揭幕，並低調釋出解放軍的多元形象，從殲-15、東風導彈到人道救援。然而，遼寧艦編隊在珍珠港事件紀念日北上靠近日本水域的背景，能否揭示這場宣傳與軍事行動彼此呼應的隱秘訊息？伴隨著中國軍方的國際話語權建構大幕拉開，亞洲格局的震盪或遠未止息，你準備好解讀它下一步棋局了嗎？

閩台小吃沙縣對決 創新扁肉奪冠

「2025海峽兩岸廚藝交流賽」日前於福建沙縣舉行，50位台灣業界主廚與餐飲科系學生組隊，以「閩台小吃」為題展開廚藝比拚。...

去年才結婚！陸博士生與2個月大嬰兒在德遇害 外籍夫坦承行凶

31歲的中國公派留德女博士生朱瑞敏（化名麗麗）和她僅2個月大的女兒，日前在德國家中遭斯洛伐克籍丈夫殺害，現場遺留斧頭、刀...

廣東汕頭五金行火災…四代同堂12人遇難死亡 官方設事故調查組

大陸廣東汕頭1處住宅9日晚間起火，已知造成12人死亡的憾事。目前起火原因仍在調查，陸媒指，事故罹難的12人全屬四代同堂家...

被逼採精液勒索300萬 …中網紅藍戰非自爆南非五星酒店遇襲

中國大V網紅藍戰非日前在微博發布動態，自稱在南非開普敦五星級酒店內遇襲，遭兩名黑人歹徒持刀挾持四、五個小時，期間逼迫他轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。