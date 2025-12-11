閩台小吃沙縣對決 創新扁肉奪冠

「2025海峽兩岸廚藝交流賽」日前於福建沙縣舉行，50位台灣業界主廚與餐飲科系學生組隊，以「閩台小吃」為題展開廚藝比拚。本屆賽事由資深廚師與學生廚師組隊，透過抽籤指定台灣與沙縣的代表性小吃，在復刻傳統與創意融合中一較高下。最終，由台灣廚師與清華高中學生共組的「雙匠三新廚」隊伍，憑藉將沙縣扁肉與台灣風味巧妙結合的創新作品，勇奪金獎。

主辦方之一、台商優市網表示，本屆賽制透過資深與新世代的協作，讓台灣參賽者在實地培訓與競技中，深度認識沙縣小吃的傳統技藝。「我們以『小吃+競賽』激發創造力，以『小吃+影像』記錄故事，至今已連結超過百位兩岸青年廚師。」

「這次的主題是『傳承』，評分重點之一就是看師傅與學生的互動。」賽事評審葉文吉指出，學生虛心請教的態度，促成了良性的教學相長。他表示，參賽者給了我們很大驚喜。他們將食材還原度做到位，又加入天馬行空的想像，將原味與創意結合，『蹦』出了全新的東西。」

本次金獎隊伍將沙縣扁肉與台灣風味進行創新融合，創作出突破傳統的沙縣小吃，擄獲評審味蕾。金獎隊伍的業界廚師謝慈興表示，這次來到沙縣進行廚藝交流賽，發現可以把在地的小吃跟台灣所學的料理相結合，呈現出新的火花，他特別提到與學生隊友合作愉快，並透露在料理過程中運用電鍋輔助燉煮，以提升效率。同隊的謝同學首次參賽即奪金，他感謝資深大廚在菜品靈感、調味到擺盤等細節的指導，讓作品更臻完善。

獲得銀獎的隊伍則展現了精彩創意。來自健行科技大學的呂同學與五星級飯店主廚合作，將沙縣拌麵改造成「飛天麵」造型。「我們用『油淋』方式使麵條捲曲定型，塑造飛天立體感。」

他解釋，醬汁融合當地花生醬呈現鹹甜風味，再搭配台灣剝皮辣椒特調的第二款醬汁，形成雙醬拼配的創意組合。

主辦方台商優市網負責人表示，這裡不只是賽場，更是青年廚師交流、將創意轉化為品牌的實踐平台。基於首屆大賽成果，今年主辦方台商優市網成功孵化了全新品牌「迺夜市Say Yes」。融合閩南語「逛夜市」與英文的諧音，象徵對美食文化合作的開放態度，並在沙縣美食嘉年華的美食街首度亮相，「未來將持續透過飲食文化這座橋樑，促進產業合作。」