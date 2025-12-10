消失17年 珍稀四川羚牛再現蹤

日前，記者從大陸大熊貓國家公園四川德陽分局獲悉，工作人員在綿竹片區龍寶坪開展專項巡護時，在海拔約1700公尺的區域拍攝到了四川羚牛的活動影像。據瞭解，這是2008年「5·12」汶川特大地震後，首次在綿竹片區低海拔區域記錄到大熊貓同域動物四川羚牛。

記者看到，畫面中，一隻體格健壯、目光炯炯的四川羚牛正背靠岩石悠閒進食，其出現位置鄰近龍寶坪保護站。四川羚牛為牛科羚牛屬，被譽為「高山勇士」，是大陸特有的珍稀瀕危野生動物，被列為一級重點保護野生動物，在「世界自然保護聯盟紅色名錄」中處於易危（VU）級別。其體型粗壯，體長約1.8-2.1公尺，肩高1.3-1.4公尺，體重可達300-400公斤，頭部較大，雌雄均有粗壯的角，角形彎曲，極具辨識度。該物種通常棲息在海拔2500-4000公尺的高山針葉林與針闊混交林中，喜食高山杜鵑、冷杉等植物的嫩枝葉，對棲息環境要求較為嚴格。

此次發現，為四川羚牛的棲息地適應性、活動範圍變遷以及與周邊生態環境的相互關係提供了珍貴的第一手資料，對深入探討四川德陽九頂山大熊貓同域物種的生態位分化等科研課題具有重要價值。與此同時，也體現了大熊貓國家公園德陽片區生態系統的持續向好。