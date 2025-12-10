北京禮物全球文創賽揭曉

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京禮物「古都印記」賽道獲獎作品兔er爺的悠閒時刻擺件。圖／本報北京傳真
北京禮物「古都印記」賽道獲獎作品兔er爺的悠閒時刻擺件。圖／本報北京傳真

2025「北京禮物」全球文創大賽成果日前揭曉，58件精品文創從超4400件參賽作品中脫穎而出。同時，6家全新「北京禮物」門店獲正式授牌，標誌著品牌消費網路再升級。

2025「北京禮物」全球文創大賽今年7月啟動，共徵集到4410件作品。經專家初評、專家終評，實物賽道58件商品、設計賽道2項作品突出重圍，獲得「北京禮物」全球文創大賽獎項，獲獎作品涵蓋國際禮物、古都印記、科創融合等多個品類。

其中，北京市琺瑯廠的中軸線雙層冰箱貼、北京華江文化集團的一軸三帶系列徽章等產品入選「古都印記」獲獎榜單。北京市測繪設計研究院的「圖視京城」系列商品、北京公交廣安文創科技有限公司的公車頭亮燈IC卡等產品入選「科創融合」獲獎榜單。潮玩品牌奇夢島的「又梨入畫如夢‧卷系列手辦」與「WAKUKU哇庫庫×中網限定系列商品」兩款潮玩作品，入選時尚潮流賽道獲獎榜單。

「北京禮物」門店數量和銷售管道也在繼續擴容。「北京禮物」北京坊集合店、首都機場店、大興機場店、慕田峪長城店、鑽石球場店、禮食文化主題店共6家新的「北京禮物」店日前正式獲授牌。

目前「北京禮物」已布局30家線下門店，其中23家落位於城六區，其餘7家分布於延慶區、懷柔區、門頭溝區、通州區和大興區，形成覆蓋全市核心區域與特色區域的門店網路。多個特色主題店在場景中落地生根，北京市政務服務中心、城市圖書館、肯悅咖啡等都成為「北京禮物」新型消費場景。

據悉，「北京禮物」自2011年創建，已匯聚141家優質合作企業，開發非遺老字型大小、美妝時尚、科技創意、特色美食等品類932件特色商品，2024年全品類銷售額突破4億元人民幣。

北京 禮物 文創

延伸閱讀

川普才批准銷陸！傳大陸將限制輝達H200晶片進口 恐與這原因有關

國防授權法案不邀台灣參與環太軍演 學者：恐為邀共軍重返環太鋪路

前體育總局長苟仲文死緩 受賄2億人民幣被追繳

2027攻台論逼近！川習4月北京見 川普會出賣台灣嗎？

相關新聞

北京禮物全球文創賽揭曉

2025「北京禮物」全球文創大賽成果日前揭曉，58件精品文創從超4400件參賽作品中脫穎而出。同時，6家全新「北京禮物」...

消失17年 珍稀四川羚牛再現蹤

日前，記者從大陸大熊貓國家公園四川德陽分局獲悉，工作人員在綿竹片區龍寶坪開展專項巡護時，在海拔約1700公尺的區域拍攝到...

中國大陸書店頻繁關門 想看台版書民眾得上網碰運氣

今年以來，中國幾家以販售港台書為特色的書店關店。業界說，書店關門原因多元，但是中國民眾對繁體字閱讀的需求一直都在，更多人...

第二十屆愛心獎 在香港頒獎

由在港台商林添茂發起創辦的「港澳台灣慈善基金會愛心獎」，今年已進入第二十個年頭。因應香港大宏福苑大火災發生，今年的愛心獎...

旅遊文化節開幕 沙縣小吃 香飄寶島

第二十九屆沙縣小吃旅遊文化節暨第三屆海峽兩岸美食嘉年華7日在福建省三明市沙縣區開幕。本次活動依託沙縣區海峽兩岸交流基地平...

閩台陳靖姑民俗交流 福州舉行

第十八屆閩台陳靖姑民俗文化交流暨2025海絲陳靖姑文化藝術周活動7日在福州市倉山區啟動，活動至9日，活動期間將舉辦兩岸陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。