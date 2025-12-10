北京禮物全球文創賽揭曉

2025「北京禮物」全球文創大賽成果日前揭曉，58件精品文創從超4400件參賽作品中脫穎而出。同時，6家全新「北京禮物」門店獲正式授牌，標誌著品牌消費網路再升級。

2025「北京禮物」全球文創大賽今年7月啟動，共徵集到4410件作品。經專家初評、專家終評，實物賽道58件商品、設計賽道2項作品突出重圍，獲得「北京禮物」全球文創大賽獎項，獲獎作品涵蓋國際禮物、古都印記、科創融合等多個品類。

其中，北京市琺瑯廠的中軸線雙層冰箱貼、北京華江文化集團的一軸三帶系列徽章等產品入選「古都印記」獲獎榜單。北京市測繪設計研究院的「圖視京城」系列商品、北京公交廣安文創科技有限公司的公車頭亮燈IC卡等產品入選「科創融合」獲獎榜單。潮玩品牌奇夢島的「又梨入畫如夢‧卷系列手辦」與「WAKUKU哇庫庫×中網限定系列商品」兩款潮玩作品，入選時尚潮流賽道獲獎榜單。

「北京禮物」門店數量和銷售管道也在繼續擴容。「北京禮物」北京坊集合店、首都機場店、大興機場店、慕田峪長城店、鑽石球場店、禮食文化主題店共6家新的「北京禮物」店日前正式獲授牌。

目前「北京禮物」已布局30家線下門店，其中23家落位於城六區，其餘7家分布於延慶區、懷柔區、門頭溝區、通州區和大興區，形成覆蓋全市核心區域與特色區域的門店網路。多個特色主題店在場景中落地生根，北京市政務服務中心、城市圖書館、肯悅咖啡等都成為「北京禮物」新型消費場景。

據悉，「北京禮物」自2011年創建，已匯聚141家優質合作企業，開發非遺老字型大小、美妝時尚、科技創意、特色美食等品類932件特色商品，2024年全品類銷售額突破4億元人民幣。