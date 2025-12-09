快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

閩台陳靖姑民俗交流 福州舉行

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第十八屆閩台陳靖姑民俗文化交流暨2025海絲陳靖姑文化藝術周活動7日在福州市倉山區啟動，活動至9日，活動期間將舉辦兩岸陳靖姑祭祀標準認定討論會、兩岸陳靖姑宮廟敘緣會、閩台陳靖姑宮廟結對子行動等。

中新社報導，臨水夫人陳靖姑被譽為「救產、護胎、佑民」的婦女兒童保護神，是福建最有影響力的陸上女神。歷經千年傳承，陳靖姑信俗已被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

當天上午，現場按照傳統禮儀面向順天聖母金身舉行會香頌典儀式，來自海峽兩岸及海絲沿線國家陳靖姑宮廟的代表共同參與。

台灣傳統文化促進協會理事長王億鳳表示，順天聖母故里位於福州倉山，兩岸文化信仰與鄉土情懷同源同根。她長期致力於臨水文化傳播，希望讓順天聖母的文化光芒傳播得更遠，讓臨水文化走向全世界。

「陳靖姑是守護婦幼的精神象徵，其信仰隨福建先民下南洋扎根馬來西亞，當地臨水宮分殿香火旺盛，是海外華人聯結故土的精神寄託」。馬中民俗文旅總商會總會長廖利女說，順天聖母信仰不僅是閩台同胞的精神紐帶，更是海絲沿線國家文化交融的重要載體，未來將以順天聖母文化為紐帶，推動閩台與馬來西亞在民俗、文旅領域合作。

當天，來自閩台嘉賓在文化、民俗、藝術等開展交流互動，活動還首次舉辦閩台陳靖姑故里國潮集市。

福州陳靖姑故居管委會主任鄭煒表示，還將舉辦「臨水故里祖地牆」揭幕儀式。這面由兩岸宮廟共同認證、建設的文化牆，鐫刻著閩台及海外眾多陳靖姑宮廟的名稱與文化印記，將永久矗立於福州陳靖姑故居廣場。

馬來西亞 信仰 福建

延伸閱讀

內政部結合宮廟強化社會韌性首場基隆慶安宮登場 劉世芳宣講防災應變

學生族最愛的台北車站銅板美食，3家超高CP值平價小吃推薦

百年一遇！冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

福州港對台通貨量 首破千萬噸

相關新聞

港大火仍有31人失蹤 「想給回父母身分」家屬急比對DNA

大埔宏福苑五級大火後，至今仍有31人失蹤，部分遺體因嚴重燒毀無法辨識，尚未正式認定死亡，令家屬難以辦理後事。其中一名家屬...

旅遊文化節開幕 沙縣小吃 香飄寶島

第二十九屆沙縣小吃旅遊文化節暨第三屆海峽兩岸美食嘉年華7日在福建省三明市沙縣區開幕。本次活動依託沙縣區海峽兩岸交流基地平...

閩台陳靖姑民俗交流 福州舉行

第十八屆閩台陳靖姑民俗文化交流暨2025海絲陳靖姑文化藝術周活動7日在福州市倉山區啟動，活動至9日，活動期間將舉辦兩岸陳...

「時速逾25公里斷電」…電動自行車新規上路 引發熱議

中國新版電動自行車強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》（2024）的實施過渡期近日正式結束，「交通安全與車輛實用性如...

周大觀基金會跨海做公益：歡迎陸病童來台體驗生命之旅 感受人情味

周大觀基金會9日在上海市兒童醫院頒發「抗癌圓夢助學金」給大陸抗癌兒童。創辦人周進華指出，助學金雖不多，但最重要的是陪伴病...

郭德綱傳遭約談 相聲內容被指抹黑國家劇團、表演低俗

中國相聲表演不時會出現諷刺社會現實問題，如官場腐敗、社會亂象等，容易引起大眾共鳴。近日，有媒體報導，郭德綱因相聲作品「藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。