閩台陳靖姑民俗交流 福州舉行

第十八屆閩台陳靖姑民俗文化交流暨2025海絲陳靖姑文化藝術周活動7日在福州市倉山區啟動，活動至9日，活動期間將舉辦兩岸陳靖姑祭祀標準認定討論會、兩岸陳靖姑宮廟敘緣會、閩台陳靖姑宮廟結對子行動等。

中新社報導，臨水夫人陳靖姑被譽為「救產、護胎、佑民」的婦女兒童保護神，是福建最有影響力的陸上女神。歷經千年傳承，陳靖姑信俗已被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

當天上午，現場按照傳統禮儀面向順天聖母金身舉行會香頌典儀式，來自海峽兩岸及海絲沿線國家陳靖姑宮廟的代表共同參與。

台灣傳統文化促進協會理事長王億鳳表示，順天聖母故里位於福州倉山，兩岸文化信仰與鄉土情懷同源同根。她長期致力於臨水文化傳播，希望讓順天聖母的文化光芒傳播得更遠，讓臨水文化走向全世界。

「陳靖姑是守護婦幼的精神象徵，其信仰隨福建先民下南洋扎根馬來西亞，當地臨水宮分殿香火旺盛，是海外華人聯結故土的精神寄託」。馬中民俗文旅總商會總會長廖利女說，順天聖母信仰不僅是閩台同胞的精神紐帶，更是海絲沿線國家文化交融的重要載體，未來將以順天聖母文化為紐帶，推動閩台與馬來西亞在民俗、文旅領域合作。

當天，來自閩台嘉賓在文化、民俗、藝術等開展交流互動，活動還首次舉辦閩台陳靖姑故里國潮集市。

福州陳靖姑故居管委會主任鄭煒表示，還將舉辦「臨水故里祖地牆」揭幕儀式。這面由兩岸宮廟共同認證、建設的文化牆，鐫刻著閩台及海外眾多陳靖姑宮廟的名稱與文化印記，將永久矗立於福州陳靖姑故居廣場。