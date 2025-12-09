旅遊文化節開幕 沙縣小吃 香飄寶島

第二十九屆沙縣小吃旅遊文化節暨第三屆海峽兩岸美食嘉年華7日在福建省三明市沙縣區開幕。本次活動依託沙縣區海峽兩岸交流基地平台，以美食為紐帶、青年為主體，共開展政務交流、兩岸互動、美食展示、文體共融等22項系列活動，打造一場聯結兩岸、凝聚共識的標誌性美食文化盛會。 綜合陸媒報導，這些活動包括沙縣小吃產業發展論壇、沙縣區特色產業鏈招商推介會、海峽兩岸美食展、「環球風味．創意碰撞」—「沙縣小吃杯」國際小吃創意大賽、「非遺小吃秀 共品沙縣味」美食文化體驗活動等。

在6日先行啟動開街儀式的美食展現場，兩岸約300個展位齊聚一堂，集中呈現中華美食的博大精深與多樣風采，構築起以食會友、品味鄉情、深化融合的互動平台。

沙縣小吃不僅風靡大陸，更跨越海峽香飄寶島。今年5月，經沙縣小吃同業公會品牌授權，首批9家沙縣小吃門店在台北、新北、桃園、台中等地開業，受到台灣民眾熱烈歡迎，掀起兩岸美食交流新熱潮。

福建省近期出台系列政策，支持台胞參與沙縣小吃產業發展。三明市每年提供200個名額，免費為台灣青年開展涵蓋沙縣小吃技藝、中式烹飪、茶藝、短視頻製作等等14類職業技能培訓，助力台青扎根福建、創業發展。

台灣中華民族發展基金會董事長林中森說，台灣的美食小吃大部分源自福建，閩台兩地小吃文化有著深厚淵源。希望兩岸美食在傳承與創新中共同發展，並進一步促進兩岸民間情誼與文化交流永續前行。

海峽兩岸關係協會副會長仇開明說，飲食是文化的載體，也是感情的紐帶。恰逢大雪節氣，來一場親人相聚的味蕾盛宴，是兩岸中國人最熟悉的煙火氣，是共同的味覺記憶。

沙縣小吃目前已發展成為輻射全國、聯結兩岸、走向世界的共富引擎。截至目前，沙縣小吃全球門店規模已近10萬家，年營業額突破550億元人民幣，帶動就業超30萬人。