快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

「時速逾25公里斷電」…電動自行車新規上路 引發熱議

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國新版電動自行車強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》（2024）的實施過渡期近日正式結束，「交通安全與車輛實用性如何平衡」持續引發網絡的討論。

中新社報導，據工業和信息化部數據，當前中國電動自行車社會保有量約3.8億輛，相當於每4個中國人就擁有一輛。據公安部數據，電動自行車肇事導致的交通事故在城市道路交通事故總量中約占10%。

央視報導，從樓道裡突然起火的電池，到馬路上飛馳而過的改裝車，每一起事故背後，都牽動著公眾對出行安全的擔憂。因此，新版國家標準在延續2018版標準安全框架的基礎上，進行了全面優化升級。

在安全性能方面，強化了防火阻燃要求，縮短了煞車距離，完善了防篡改設計；在使用體驗方面，合理調整了整車重量參數，提升了續航能力，取消了使用率較低的腳蹬裝置，使產品更貼合實際出行需求。

新標準實施以來，一些調整亦引發社會熱議。截至目前，全網相關信息近38萬條，「電動車時速超25公里就斷電」等微博話題累計閱讀量超1.3億。

工信部消費品工業司相關負責人表示，目前全國已有100餘家企業的600餘款新車型通過CCC認證，正在陸續投放市場。絕大多數產品都能滿足消費者需求，個別企業因對標準理解不夠全面，導致部分產品體驗不佳，已指導相關企業抓緊優化產品設計方案。   　　 　　

紅星新聞評論指出，新國標切換是一項系統性工程，生產標準的宣傳、生產工藝的完善、銷售渠道的適配、消費心理的建設等，都需要同步推進。

澎湃新聞表示，新規實施後，需在動態中不斷完善，在安全與便利之間找到更被普遍認可的均衡點，使規則真正融入社會運行的日常邏輯。

電動自行車 交通事故 設計

延伸閱讀

日接單禁逾8小時、超4小時提示疲勞 外賣新國標被酸

無處放頭盔…新國標電動車被「花式調侃」 銷售慘

香港宏福苑大火：不合規的棚網是問題，不法串通的「圍標」才是禍根？

失效的消防警報、欠缺阻燃材料：香港宏福苑大火悲劇，災難中的真相與自省

相關新聞

港大火仍有31人失蹤 「想給回父母身分」家屬急比對DNA

大埔宏福苑五級大火後，至今仍有31人失蹤，部分遺體因嚴重燒毀無法辨識，尚未正式認定死亡，令家屬難以辦理後事。其中一名家屬...

旅遊文化節開幕 沙縣小吃 香飄寶島

第二十九屆沙縣小吃旅遊文化節暨第三屆海峽兩岸美食嘉年華7日在福建省三明市沙縣區開幕。本次活動依託沙縣區海峽兩岸交流基地平...

閩台陳靖姑民俗交流 福州舉行

第十八屆閩台陳靖姑民俗文化交流暨2025海絲陳靖姑文化藝術周活動7日在福州市倉山區啟動，活動至9日，活動期間將舉辦兩岸陳...

「時速逾25公里斷電」…電動自行車新規上路 引發熱議

中國新版電動自行車強制性國家標準《電動自行車安全技術規範》（2024）的實施過渡期近日正式結束，「交通安全與車輛實用性如...

周大觀基金會跨海做公益：歡迎陸病童來台體驗生命之旅 感受人情味

周大觀基金會9日在上海市兒童醫院頒發「抗癌圓夢助學金」給大陸抗癌兒童。創辦人周進華指出，助學金雖不多，但最重要的是陪伴病...

郭德綱傳遭約談 相聲內容被指抹黑國家劇團、表演低俗

中國相聲表演不時會出現諷刺社會現實問題，如官場腐敗、社會亂象等，容易引起大眾共鳴。近日，有媒體報導，郭德綱因相聲作品「藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。