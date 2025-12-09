周大觀基金會跨海做公益：歡迎陸病童來台體驗生命之旅 感受人情味

周大觀基金會9日在上海市兒童醫院頒發「抗癌圓夢助學金」給大陸抗癌兒童。創辦人周進華指出，助學金雖不多，但最重要的是陪伴病童及其家長，讓孩子不再孤單面對病痛。他盼，未來能接待大陸抗癌病童到台灣體驗「生命之旅」，感受台灣濃濃人情味。

周大觀基金會9日上午在上海市兒童醫院舉辦「我還有一隻腳．送愛兩岸四地—周大觀跨海力挺兩岸癌童圓夢活出希望」公益活動，頒發助學金給9名大陸抗癌兒童。基金會10日將頒發全球熱愛生命獎章給從台灣移居上海多年的「上海故事媽媽」工作室創辦人黃欣雯。

周進華致詞時表示，這些小小鬥士正承擔病苦，要向他們致敬。助學金每名人民幣2,000元（約新台幣8,800元），雖不多，但最重要是陪伴病童及家長。他稱，基金會自1997年創立至今28年，第2年就來大陸，感受到大陸醫療快速進步。他提及台灣「學生團體保險條例」，盼大陸各界能參考，並希望大陸更多城市的教育局能認可病童床邊教學模式。

周進華表示，他們歡迎大陸癌童未來能赴台灣進行「生命之旅」，感受「台灣濃厚的人情味」，「一個非常有中華文化底蘊的地方」，由基金會來接待，也能讓台灣抗癌成功的孩子和這些大陸病童交流分享，「這對病情是有幫助的」。

上海市兒童醫院副院長楊曉東則感謝基金會多年支持，稱該院重視公益及病童心理支持，希望社會力量共同打造更溫暖就醫環境。他並稱，該院成立88年來始終重視公益理念，宗旨即「為兒童服務就是幸福」。除持續提升醫療技術外，也重視病童的心理支持，希望社會力量共同為重症兒童打造更溫暖的就醫環境。

活動上，基金會還安排包括現職婁底廣播電視台、芒果V基金愛心大使的梁藝、來自台中啟明學校的全盲多藝勇士周軒瑋等多名兩岸生命鬥士，分享其如何面對病痛、戰勝困境。