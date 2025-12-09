湖北公布首個省級社會科學AI模型 稱突破AI幻覺難題

快訊

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
中國大陸首台社科智能互動機器人「荊哲」，7日在武漢舉辦的湖北省社科AI發展大會亮相。（圖／取自荊楚網）
中國大陸首台社科智能互動機器人「荊哲」，7日在武漢舉辦的湖北省社科AI發展大會亮相。（圖／取自荊楚網）

湖北日報9日報導，12月7日，湖北省社科AI發展大會在武漢舉行，並正式發布大陸全國首個「省級」哲學社會科學人工智慧大模型「湖北社會科學AI模型及其應用服務項目」。報導還指，其在技術上破解通用AI在社科領域的「內容幻覺」難題。

報導稱，本次發布的核心成果，包括自主可控的「湖北社會科學人工智慧底座平台」，該平台基於國產化技術架構，深度整合長江文明、荊楚文化等特色資源，透過建構動態知識圖譜與精準訓練機制，實現內容生成有據可依、有源可溯，技術上破解通用AI在社科領域的「內容幻覺」難題。

另外，同步亮相的大陸首批「數智社科專家」團隊，包含10位經濟、政治、文化等領域權威學者，經AIGC（人工智慧生成內容）技術打造數位分身而成，自9月試運行以來，其社科普及短影片全網傳播量破千萬次。

同時，在線下方面，大陸首台社科智能互動機器人「荊哲」依託智能底座平台，可提供智能對話、知識問答與導覽服務。線上則有AI社科App，整合資訊獲取、學術交流等多重功能。未來將逐步入駐博物館圖書館等公共場所，推動社科服務從線上延伸到線下場景。

科學 圖書館 博物館

