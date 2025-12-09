展現跨國抓捕決心 陸公開通緝100名電信網路詐騙犯罪

為依法嚴厲打擊跨境電信網路詐騙犯罪，大陸公安部發布通緝令，公開通緝100名電信網路詐騙犯罪在逃金主和骨幹，其中包括吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等緬北「四大家族」犯罪集團重要逃犯。大陸官媒強調，在大陸公安機關嚴打高壓態勢下，上述犯罪嫌疑人仍＝不收手，敦促相關犯罪嫌疑人認清形勢。

據大陸公安部近年陸續公布的消息，過去五年，中國大陸已自海外抓捕數十萬名電信網路詐騙犯罪份子回國受審。新華社8日報導，近日又有1,178名緬甸妙瓦底地區的中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被中國公安機關經泰國押解回國。

央視報導，經查，近年來，吳啟平、吳清正、傅小濱、歐長華等犯罪嫌疑人在境外勢力庇護下，組織招募人員，長期實施針對中國公民的電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，性質極其惡劣。

報導強調，特別是公安部部署開展打擊緬北涉陸犯罪專項工作以來，在公安機關嚴打高壓態勢下，上述犯罪嫌疑人仍不收斂、不收手，繼續大肆組織實施違法犯罪活動。該批在逃人員犯罪事實清楚、證據確鑿充分，浙江杭州、溫州，福建泉州、龍岩，河南平頂山，廣東深圳，雲南昆明和重慶等地公安機關決定對其進行公開懸賞通緝。

大陸公安機關敦促，相關犯罪嫌疑人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將依法予以保護和獎勵。