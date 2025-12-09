中日渡輪「鑒真號」暫停運營 因擔憂安全無法得到保障

據香港南華早報報導，曾被視為中日友誼象徵的渡輪「鑒真號」已暫停運營。根據運營「鑒真號」的中日國際渡輪公司周一發布的聲明，因擔憂當前局勢下兩國間的旅行安全無法得到保障，「應中方要求」，上海往返日本大阪和神戶的「鑒真號」客輪，本月6日起暫停運營。

公開信息顯示，中日國際輪渡公司為中國遠洋海運集團與日中國際輪渡株式會社共同創辦的中外合資企業，成立於1985年5月30日。

航行於中日間的輪船取名「鑒真號」，是因唐代高僧鑒真（公元688年至763年），是中日文化交流的重要人物。公元742年（唐天寶元年），鑒真大師應日本留學僧榮叡和普照之邀，決定赴日弘布戒律。

但鑒真前五次東渡因遭官府阻攔或遇颱風未能成功。其間雙目失明，榮叡身亡。天寶十二年，日本遣唐使藤原清河等人到揚州拜見鑒真，邀其「向日本傳戒」，鑒真決定第六次東渡。

公元754年底，鑒真一行在今天日本九州南部鹿兒島登岸，次年被迎入首都奈良東大寺。不久，為日本天皇、皇后、太子等人授菩薩戒，自是日本始有正式的律學傳承，為日本律宗初祖。

今年7月，上海解放日報曾報導，第三代中日班輪「鑒真號」2025年7月19日正式對外售票。中日班輪是中日兩國恢復邦交後上海首條也是唯一的客貨班輪航線。

報導稱，「鑒真號」的特點是客貨兩用，旅客可攜帶的免費行李比飛機多，甚至可以付費託運摩托車等大型物品。同時，該船航經日本內海，旅客可以看到瀨戶大橋等乘坐大型郵輪看不到的風景。

過去，該船主要客群為中國赴日留學生、不願乘坐飛機的旅客等。「鑒真號」一周往返上海—大阪，一周往返上海—神戶。其中去程航次於周六12時從上海開航，當地時間周一上午9時左右抵達日本；返程於當地時間周二9時30分從日本開航，周四抵達上海。

另，據大陸媒體報導，在日本首相高市早苗11月初發表涉台談話後，除中日航班已大量取消。11月28日，愛達郵輪（Adora Cruises）也宣布更改2026年第一季航線計劃，旗下「愛達．魔都號」與「愛達．地中海號」將聚焦韓國及東南亞熱門目的地，日本相關目的地已刪除。