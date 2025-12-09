移民英國後悔！生活不如預期 港媽哭訴2大慘況想回流：沒1天開心過

移民英國生活不如預期？一名香港媽媽在社群平台發文吐苦水，表示她一家移居英國四個多月，感覺「英國生活跟我想像的落差好大」，並點出兩大慘況，哀嘆「覺得自己一天都沒有真正開心過」，甚至開始猶豫要不要回流香港，「一直適應不了，是不是就不該撐下去了？」

貼文引發網友熱烈討論，不少移英港人分享自身經驗安慰原PO，「我來英國三年半，前一年半我也超不開心，常常做夢都夢到自己在香港。有需要就找人聊聊，有負能量很正常，大家都會有這段過渡期」、「不是你適應不來的錯，給自己多一點時間，去參加社區活動、做志工，不適合再走就好，not your fault」、「人本來就需要時間適應新環境」。原PO也回覆，「謝謝大家的意見，我會參考看看」。

她表示，「來英國四個多月，但覺得自己一天都沒真正開心過」。她說每天都不知道自己在幹嘛，只是接送小孩、去超市，近一個月甚至不想一個人待在家，到處去送外送讓自己有事做，「每天都想什麼時候可以回香港見朋友，連做夢都夢到自己回香港」。

港媽喊兩大慘況：英國生活落差超大

原PO列出兩點讓她最苦惱的原因：身為外向的人，來到這裡卻一個朋友都沒有及放假根本不知道能帶小孩去哪玩。

她感嘆英國生活跟想像中差很多，「每天都不知道能做什麼，大家都說國外很注重work-life balance，但我完全找不到我的life，根本沒辦法 balance。有人會覺得四個月還太短，可是我覺得就算再過四個月，也只是習慣這種生活，不會喜歡它」。

猶豫要不要回流：失落感好大

她又說自己的英文「不太好」，雖然能基本溝通，但沒辦法跟當地人聊天，開始懷疑是否該回流，「一直適應不了，是不是不該繼續撐下去？可能我在香港有很多很交心的朋友，但來到這裡一個都沒有，那種失落感真的很大。」

移英港人齊聲安慰：大家都要經歷過渡期

不少移英港人留言打氣：「我來三年半，前一年半超不開心，常夢到在香港，在這邊也交不到深交的朋友，中間回一次香港像充電一樣。不然真的會變得很憂鬱。有需要就找人聊聊，這些負能量是正常的」、「生活環境和食物品質英國真的不錯，我來五年多，你很快就會習慣，我剛來也是這樣」、「不是每個人都適合這個地方，不同的花需要不同的土，不是你的錯。給自己多一點機會，去參加社區活動、做志工，不適合再離開就好」、「最重要是跟家人溝通，看能不能改善，真的不行就回去」、「四個月真的很短，非常需要時間來感受自己能不能適應」。

原PO最後回覆，「我會參考大家的意見」。並強調，「我沒有說英國不適合所有人，我只是說我自己適應不了而已」。她也透露，發文只是想找個地方抒發，「好像所有事情都不知道可以跟誰講，把自己悶著反而越來越痛苦」。

