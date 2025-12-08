快訊

香港立法會選舉 投票人數減、逾四萬張無效票增

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港立法會選舉完成全部點票工作後，媒體機構據點票結果，統計分析後發現，今次投票人數減少地區直選有逾四萬張「白粟」或廢票。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
香港立法會選舉完成全部點票工作後，媒體機構據點票結果，統計分析後發現，今次投票人數減少地區直選有逾四萬張「白粟」或廢票。

在香港立法會選舉，投票地區直選、功能組別間選、選舉委員會間選三大塊。投票統計結果出來後，香港選舉管理委員會公布，地方選區累計投票率是31.9%，約131萬名選民投票。

被問到投票人數較上屆的135萬人少，香港選管會主席陸啟康稱，不會對投票率作任何解讀，僅稱很多人受火災影響，在目前氣氛下舉辦選舉是困難的，最終130多萬人投票屬「鼓舞」，給予積極和正面的信息，故認為是次選舉非常成功。

香港商業電台根據選舉事務處公布的地方直選總投票人數，以及每名地方直選候選人的得票數字，估算逾131萬張選票中，有逾4.1萬張屬於白票或廢票的無效票，無效票的比例約為3.1%，比上一屆的2.04%，增加超過一個百分點。

由資深調查記者發起成立法的「集誌社」，分析今次投票數據，認為今屆選舉由於登記選民人數較二零二一年大減約33.4 萬人，在投票率微增1.7％ 情況下，實際投票人數反而較上屆減少 3.3 萬人。

「集誌社」另統計「無效選票」數字，發現地區直選無效票是過去幾屆最多、有逾4.1 萬張，「廢票率」高達3.12％ 是過去幾屆最高。

「集誌社」說，所謂無效票泛指不予點算選票，包括被批註「重複」、未經填劃的「白票」、沒有使用票站提供印章、投多於一名候選人的選票等等，詳細分析和數據，一般是在選舉後三個月內提交的選舉報告書公布。

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，選民人數較上屆少，自然導致投票人數下降，屬正常現象。他指香港正處於政治過渡期，愛國愛港力量基本盤約佔三成；而新選舉制度下，原有反對派未能出選，相關支持者既無可屬候選人，也不接受新制度，故難以吸引他們投票。

他又認為，香港現在愛國力量支持者雖持續增加，但屬緩慢過程，不少市民的政治心態仍需時間轉變，認為三成多的投票率已屬不錯。

