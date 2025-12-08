KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回陸

針對緬甸網賭電詐等惡性案件，中國大陸、泰國、緬甸今年合力開展集中打擊行動，近日再有1178名緬甸妙瓦底地區的中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被公安機關經泰國押解回大陸。

新華社報導，11月14日，大陸、柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南聯合打擊電信網路詐騙犯罪部級會議召開。中緬泰三國警方再次開展聯合行動，緬方批量清剿詐騙園區，抓獲一批涉電詐人員。

自12月1日起，公安部組織江西公安民警赴泰國湄索執行包機押解任務，並在泰方協助下，分批次將緬甸遣返中方的1178名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人押解回大陸。

報導指出，據統計，自2月20日中緬泰聯合開展緬甸妙瓦底地區涉電詐犯罪嫌疑人遣返押解工作以來，已有6600餘名中國籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回大陸。

大陸公安部有關負責人表示，針對跨國電信網路詐騙犯罪的多國聯合打擊行動還在持續進行，公安機關將以更大的決心和力度，深化國際執法合作，堅決剷除犯罪窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，切實維護人民群眾生命財產安全。