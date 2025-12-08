傳抹黑國營院團遭「約談」？郭德綱：人心雅靜，素質極高

大陸相聲表演不時會出現諷刺社會現實問題，如官場腐敗、社會亂象等，容易引起大眾共鳴。周日（7日）晚上，大陸網上傳出知名相聲演員郭德綱「被約談」的消息。

「極目新聞」報導，一張由個人微信公眾號「起社」發布的《郭德綱被約談》文章提到，「北京市西城區文旅局已於2025年12月5日正式約談德雲社，認定郭德綱、于謙在北展劇場表演的相聲《藝高人膽小》存在低俗內容和不當影射國有院團行為，要求立即整改。」

網上有兩張截圖流傳，其中一張為網友於上周二（2日）提交給北京市府投訴專線12345的投訴截圖，圖中投訴內容為，「2025年11月底，德雲社北展相聲專場，郭德綱于謙表演的《藝高人膽小》，存在大量倫理哏、葷段子、罵黑粉，造謠抹黑國營院團（等台詞）。」

另一張截圖，開頭標示為「西城區分中心回覆回饋」的北京12345回覆系統，截圖被網友貼上「郭德綱被北京西城文旅嚴肅批評」的紅字。圖片顯示，回覆回饋於上周四（4日）發送，其回饋內容包括，「表演過程中演員使用砸掛（以他人開玩笑）、諧音梗等方式，有些涉嫌存在低俗、不雅的現象，我局對演出對像進行了嚴肅的批評教育。」

事件引發《藝高人膽小》裡，郭德綱究竟說了些什麼。網上有一段約半小時的影片記錄《藝高人膽小》的演出內容，其中與投訴有關的「造謠抹黑國營院團」的段落大約為10分鐘，是郭德綱對「三十年前曲藝團體」內一些怪現狀的個人諷刺—例如外行指導內行，「團裡一開會可熱鬧了，團長坐這，副團長坐一排、業務主任坐一排、藝術評論家坐一排、藝術理論家坐一排、演員四個。就四個？旁邊坐著我們團唯一的藝術家。」

對於郭德綱「被約談」的傳聞，IP地址顯示為江蘇的郭德綱則發布微博，提到「昨晚（6日）無錫演出，人心雅靜，素質極高。」似是回應此傳言。

周一上午，極目新聞曾聯絡郭德綱經紀人王海電話，但沒人接聽。北京市西城區文旅局目前尚未作出回應。

2016年，郭德綱曾在微博發表打油詩，影射當時因肝癌剛剛辭世的北京電視台台長王曉東。北京電視台和中國廣播電視協會電視文藝工作委員會後來聯合發布聲明，譴責郭德綱並要求他作出道歉，呼籲大陸全國四百家電視台對郭聯合抵制。事件引起極大爭議，不少網友認為用國家公器來封殺藝人不妥，是以勢壓人。