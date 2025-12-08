世界首例！陸3.5萬噸級列車「串聯」成功 全程不撞車、不脫節

世界首次3.5萬噸級重載群組列車開行試驗周一（8日）在內蒙古包神鐵路取得成功，是全球首次實現多列貨運列車不靠機械掛鉤、僅靠無線信號就實現協同行駛。

據央視新聞報導，試驗核心難點在於，讓7列各5,000噸的貨運列車不使用傳統的機械掛鉤進行連接，只依靠智慧系統，做到同步加速、同步剎車，全程不撞車、不脫節。

試驗智慧系統由中國神華聯合多家單位共同研發，其基於車—地和車—車通信進行信息傳輸，對多列車組成的列車群採用相對速度和絕對距離的二維控制模式進行協同控制，實現列車群追蹤距離最小化及動態緊密協同運行。

與現有運輸方式相比，該系統能使車站咽喉區通過能力提升至少30%，車站到發線通過能力提升至少50%，區間追蹤能力提升至少100%，意味中國大陸未來不用新建鐵路，就能讓貨運能力得到顯著提升。

2023年3月8日，作為大陸國家能源集團2022年度十大重點科技項目，重載列車群組運行控制系統技術研究與應用項目正式啟動，確定將在大陸率先突破3.5萬噸級重載列車操控關鍵技術難題。

經過不斷攻堅克難，專家逐步掌握單機、空車、重車、單列、多列等群組控制技術，並持續優化群組運行控制系統，進一步擴大群組試驗規模。