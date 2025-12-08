快訊

林倪安10點聲明曝光！駁斥當高志綱小三 堅持全面提告

超市熄燈潮？不只頂級超市關 家樂福超市再收1家

慘輸蔣萬安近4成！ 吳怡農揭「台北優勢」 再酸：把輝達當政績太不認真

聽新聞
0:00 / 0:00

世界首例！陸3.5萬噸級列車「串聯」成功 全程不撞車、不脫節

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
3萬噸級重載列車通過朔黃鐵路滄州西站。（圖／取自大陸國家能源集團）
3萬噸級重載列車通過朔黃鐵路滄州西站。（圖／取自大陸國家能源集團）

世界首次3.5萬噸級重載群組列車開行試驗周一（8日）在內蒙古包神鐵路取得成功，是全球首次實現多列貨運列車不靠機械掛鉤、僅靠無線信號就實現協同行駛。

據央視新聞報導，試驗核心難點在於，讓7列各5,000噸的貨運列車不使用傳統的機械掛鉤進行連接，只依靠智慧系統，做到同步加速、同步剎車，全程不撞車、不脫節。

試驗智慧系統由中國神華聯合多家單位共同研發，其基於車—地和車—車通信進行信息傳輸，對多列車組成的列車群採用相對速度和絕對距離的二維控制模式進行協同控制，實現列車群追蹤距離最小化及動態緊密協同運行。

與現有運輸方式相比，該系統能使車站咽喉區通過能力提升至少30%，車站到發線通過能力提升至少50%，區間追蹤能力提升至少100%，意味中國大陸未來不用新建鐵路，就能讓貨運能力得到顯著提升。

2023年3月8日，作為大陸國家能源集團2022年度十大重點科技項目，重載列車群組運行控制系統技術研究與應用項目正式啟動，確定將在大陸率先突破3.5萬噸級重載列車操控關鍵技術難題。

經過不斷攻堅克難，專家逐步掌握單機、空車、重車、單列、多列等群組控制技術，並持續優化群組運行控制系統，進一步擴大群組試驗規模。

2025年7月30日，中國神華和包神鐵路聯合中國通號研究設計院集團等單位，在包神北線成功完成1.5萬噸級編組群組列車現場運行試驗，在國際上率先攻克多車型重載列車高效能緊追蹤運行技術。

世界首次3.5萬噸級重載群組列車開行試驗周一（8日）在內蒙古包神鐵路取得成功，是全球首次實現多列貨運列車不靠機械掛鉤、僅靠無線信號就實現協同行駛。（圖／截自央視親聞）
世界首次3.5萬噸級重載群組列車開行試驗周一（8日）在內蒙古包神鐵路取得成功，是全球首次實現多列貨運列車不靠機械掛鉤、僅靠無線信號就實現協同行駛。（圖／截自央視親聞）

成功

延伸閱讀

超商和柑仔店做保育 「阿嬌姨的店」和大梨山地區3間超商新功能

傳傅崐萁兼任國民黨智庫執行長？國民黨與傅辦否認

8歲兒霸凌案延燒 賴瑞隆釋影片稱「取得女童媽媽諒解」

假冒公司高層！詐團寄信命令員工匯款 年底慎防竄改商務電郵詐騙

相關新聞

世界首例！陸3.5萬噸級列車「串聯」成功 全程不撞車、不脫節

世界首次3.5萬噸級重載群組列車開行試驗周一（8日）在內蒙古包神鐵路取得成功，是全球首次實現多列貨運列車不靠機械掛鉤、僅...

傳抹黑國營院團遭「約談」？郭德綱：人心雅靜，素質極高

大陸相聲表演不時會出現諷刺社會現實問題，如官場腐敗、社會亂象等，容易引起大眾共鳴。周日（7日）晚上，大陸網上傳出知名相聲...

製藥菁英、劍橋知名學者加盟浙大 為癌症療法探索方向

劍橋大學前副校長、化學工程及生物製藥領域的知名學者奈傑爾·斯萊特（Nigel Slater），現已加入浙江大學，這一職業...

乒乓混團世界杯 中國隊8：1輾壓日本 11戰全勝3連冠

中日因高市早苗涉台言論掀外交戰，「一波未平一波又起」，最新爭端是解放軍戰機雷達照射日戰機引發風波。值此之際，運動場也上演...

胡蘿蔔惹禍？ 杭州動物園黑熊撲倒飼養員「這下出名了」

多位網友6日發視頻稱，杭州野生動物世界一隻黑熊在表演過程中，突然撲倒攻擊飼養員兩次。杭州野生動物園7日發布公告稱，該事件...

冰雪賽車、不凍河漂流… 內蒙冰雪文旅啟「燃冬」模式

7日，內蒙古自治區多地啟動冰雪文旅活動，冰雪賽車、不凍河漂流、泡「極寒溫泉」等特色活動吸引國內外遊客的同時，也開啟了內蒙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。