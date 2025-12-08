冰雪文旅啟動 內蒙開啟「燃冬」模式

7日，內蒙古自治區多地啟動冰雪文旅活動，冰雪賽車、不凍河漂流、泡「極寒溫泉」等特色活動吸引國內外遊客的同時，也開啟了內蒙古的全域「燃冬」模式。

中新社報導，近日受冷空氣影響，內蒙古呼倫貝爾市的氣溫跌破-40℃。7日，呼倫貝爾市第七屆冰雪日暨牙克石鳳凰山冰糖葫蘆冰雪藝術季系列活動啟幕，在素有中國冰雪之都的牙克石，遊客於寒地汽車測試場地沉浸式體驗冰雪漂移的樂趣。

來自北京的韓家豪是有著20年駕齡的職業玩家，剛從俄羅斯學習回來的他，第一次在牙克石體驗冰雪漂移，「感受太棒了，我們以前總在俄羅斯的貝加爾地區練習，沒想到大陸也有這麼棒的冰雪賽道。」

當日，2025—2026呼和浩特冬季冰雪旅遊季啟幕，50位滑雪教練頭戴「馬墩墩」頭飾、身披紅色斗篷從馬鬃山飛馳而下，場面異常壯觀。來自浙江杭州的遊客伍嘉成又一次來到這裡，並稱「這裡的雪質鬆軟，氣候適宜，每年冬天我都會和朋友來玩一陣子。」

呼和浩特市文化旅遊廣電局發布今冬「跟著冰雪去旅行」「跟著文博去旅行」「跟著賽事去旅行」等七大品牌。

同一天，內蒙古阿爾山市冰雪季活動火熱進行中，來自大陸國內外的遊客在不凍河漂流，在雪原穿越，在自然中盡享熱「雪」激情。