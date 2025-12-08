快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

中法合拍《三星堆 古老的城市》

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
《三星堆 古老的城市》海報。 本報德陽傳真
《三星堆 古老的城市》海報。 本報德陽傳真

由大陸中央廣播電視總台、四川廣播電視臺、法國國家電視集團、法國Imagissime公司聯合出品的中法合拍紀錄片《三星堆 古老的城市》，12月3日起在央視紀錄頻道（CCTV-9）首播，向世界展示三星堆遺址的歷史文化。

上世紀初，偶然間被發現的三星堆遺址，開啟了古蜀文明的探尋之旅。2020年之後的進一步發掘成果，更讓世界矚目。紀錄片順著文物的指引，叩問縈繞人心的謎題，跟隨來自大陸以及美國、歐洲的歷史學家，一同尋找古蜀文明的獨特與輝煌，揭開三星堆這座古老城市的重重謎團，比如出土了象徵王權和神權的金杖的三星堆古城，是第三代古蜀王魚鳧的王都嗎？為什麼在眾多出土物中，一顆浮土中的碳粒會引起考古人員的關注？象牙在古蜀文明中究竟扮演何種角色？先民們是如何鑄造出厚度僅兩毫米且完美無瑕的青銅部件的？

《三星堆 古老的城市》是部全新視角的紀錄片。中法創作者攜手為大家講述古蜀王國的故事。紀錄片匯聚中法頂級團隊、權威專家，結合考古最新成果，直觀展現絢爛的古蜀文明成就，向世界生動詮釋中華文明起源「滿天星斗」的多彩狀態。

紀錄片 考古 遺址

延伸閱讀

老兵西伯利亞身影被看見 台灣紀錄片「有一天我會回家」東京上映

北京中軸線特展 三星堆博物館啟幕 連接2文化遺產重地

北京中軸線特展 三星堆博物館啟幕

全台罕見「有神無廟」雲林六房媽會耗3年拍紀錄片 不鏽鋼神轎亮相

相關新聞

冰雪文旅啟動 內蒙開啟「燃冬」模式

7日，內蒙古自治區多地啟動冰雪文旅活動，冰雪賽車、不凍河漂流、泡「極寒溫泉」等特色活動吸引國內外遊客的同時，也開啟了內蒙...

中法合拍《三星堆 古老的城市》

由大陸中央廣播電視總台、四川廣播電視臺、法國國家電視集團、法國Imagissime公司聯合出品的中法合拍紀錄片《三星堆 ...

陸電影「芳華」解說突爆紅！觸動陸網共鳴…胡錫進：文革是內亂

解讀中國電影「芳華」的影片近日引起熱議，中國網友藉由文革背景反思現今體制問題。前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進今天在微...

嘴巴很誠實！與日關係劍拔弩張…上海民眾大排長龍吃壽司郎：想嚐鮮

在中日緊張關係仍未緩解之際，日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，一口氣於上海環球港與中山公園龍之夢城市生活...

解讀中國電影「芳華」影片爆紅 點閱量3700萬遭下架

2017年由中國名導演馮小剛執導、以文革為背景的電影「芳華」，近日引起網友熱議。一名中國部落客近日解讀該部影片，相關內容...

英諾獎得主：去中國一看 英高校水平「像第三世界」

英國最負盛名的科研機構候任掌門人發出警示：與中國高校相比，英國高校的科研條件「愈來愈像第三世界水平」。英國泰晤士報5日發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。