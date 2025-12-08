中法合拍《三星堆 古老的城市》

由大陸中央廣播電視總台、四川廣播電視臺、法國國家電視集團、法國Imagissime公司聯合出品的中法合拍紀錄片《三星堆 古老的城市》，12月3日起在央視紀錄頻道（CCTV-9）首播，向世界展示三星堆遺址的歷史文化。

上世紀初，偶然間被發現的三星堆遺址，開啟了古蜀文明的探尋之旅。2020年之後的進一步發掘成果，更讓世界矚目。紀錄片順著文物的指引，叩問縈繞人心的謎題，跟隨來自大陸以及美國、歐洲的歷史學家，一同尋找古蜀文明的獨特與輝煌，揭開三星堆這座古老城市的重重謎團，比如出土了象徵王權和神權的金杖的三星堆古城，是第三代古蜀王魚鳧的王都嗎？為什麼在眾多出土物中，一顆浮土中的碳粒會引起考古人員的關注？象牙在古蜀文明中究竟扮演何種角色？先民們是如何鑄造出厚度僅兩毫米且完美無瑕的青銅部件的？

《三星堆 古老的城市》是部全新視角的紀錄片。中法創作者攜手為大家講述古蜀王國的故事。紀錄片匯聚中法頂級團隊、權威專家，結合考古最新成果，直觀展現絢爛的古蜀文明成就，向世界生動詮釋中華文明起源「滿天星斗」的多彩狀態。