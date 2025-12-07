快訊

吃麵吃到2隻蟑螂腳！民眾崩潰「其他部位去哪？」南市衛生局要查了

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

河南三門峽公路隧道工程崩塌 5人死亡

中央社／ 台北7日電

新華社報導，由通號（鄭州）電氣化局集團有限公司承建的河南三門峽「崤函大道」下穿立交（下方穿越立體交叉）頂進工程，6日晚間10時35分在施工時發生工地邊坡崩塌，導致5名施工人員罹難。

報導表示，目前該公司已啟動突發事件應急預案，與當地政府共同開展救援工作，事故詳細原因正在調查中。

崤函大道是東西貫穿河南省三門峽市境內的公路主幹道，全長11.96公里，西接陝州區陝州大道東端，東接三門峽市區內的崤山東路，沿途並從下方穿越隴海鐵路，且自上方跨越連霍高速公路大橋。

根據公開資料，通號（鄭州）電氣化局有限公司前身為2001年10月成立的鄭州中原鐵道工程有限責任公司。2015年5月，中國鐵路通信信號股份有限公司（持股65%）與中國鐵路鄭州局集團有限公司（持股35%）共同出資，於當年6月26日在鄭州登記成立。

2024年11月19日，中共軍方的「軍隊採購網」發布公告，直指通號（鄭州）電氣化局有限公司「存在違規行為」，根據軍隊供應商管理相關規定，該公司被禁止3年內參加共軍全軍物資工程服務採購。

鄭州 共軍 鐵道 中共 高速公路 工時

延伸閱讀

宜蘭太平山宜專一線邊坡崩塌搶通 單線雙向通行

影／馬太鞍堰塞湖預警網升級 直升機吊掛人員設微地動儀距湖區1公里

馬太鞍溪堰塞湖增設微地動儀 強化監測預警功能

大坑10號步道大範圍崩塌…中市府重啟重建 籲勿擅闖危險區

相關新聞

嘴巴很誠實！與日關係劍拔弩張…上海民眾大排長龍吃壽司郎：想嚐鮮

在中日緊張關係仍未緩解之際，日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，一口氣於上海環球港與中山公園龍之夢城市生活...

無處放頭盔…新國標電動車被「花式調侃」 銷售慘

1日新上線的中國新國標電動車，引發網友「花式調侃」，稱新車雖更安全，但「不能帶小孩」、「缺乏儲物空間」，車上連個放頭盔和...

陸電影「芳華」解說突爆紅！觸動陸網共鳴…胡錫進：文革是內亂

解讀中國電影「芳華」的影片近日引起熱議，中國網友藉由文革背景反思現今體制問題。前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進今天在微...

解讀中國電影「芳華」影片爆紅 點閱量3700萬遭下架

2017年由中國名導演馮小剛執導、以文革為背景的電影「芳華」，近日引起網友熱議。一名中國部落客近日解讀該部影片，相關內容...

英諾獎得主：去中國一看 英高校水平「像第三世界」

英國最負盛名的科研機構候任掌門人發出警示：與中國高校相比，英國高校的科研條件「愈來愈像第三世界水平」。英國泰晤士報5日發...

食客不關心政治？ 壽司郎上海新店排長龍 候位10小時

中日關係持續緊張、兩國商業活動也遭波及，不過，日本連鎖餐飲品牌壽司郎昨在上海同時開張的兩家新店，都吸引了當地消費者大排長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。