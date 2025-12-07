快訊

小S錄音爆「姊夫具俊曄探班」烏龍 賈永婕還原真相

民眾快戴口罩！三峽化學工廠驚傳火警...疑化學品燃燒溢散

「差1歲」恰好成自然實驗！研究曝接種1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

聽新聞
0:00 / 0:00

陸電影「芳華」解說突爆紅！觸動陸網共鳴…胡錫進：文革是內亂

中央社／ 北京7日電
《環球時報》前總編輯胡錫進。（每日新防務微博）
《環球時報》前總編輯胡錫進。（每日新防務微博）

解讀中國電影「芳華」的影片近日引起熱議，中國網友藉由文革背景反思現今體制問題。前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進今天在微博發文，指文革是「地地道道（道道地地）的內亂」，一些在那之後出生的年輕人不了解它。

中國影片網站「嗶哩嗶哩」（bilibili，又稱B站）部落客「聊會電影吧」11月陸續上傳一系列影片，對「芳華」進行深度解讀，每集約半小時。

這些解說影片點出幹部子弟與草根民眾境遇的迥異，反映出社會不公，引發中國年輕人對「芳華」的共鳴與著迷，也觸動了對文革解釋的敏感神經。

胡錫進今天在微博上表示，「輿論場有盤醋，這一次，馮小剛8年前的舊作被當成餃子煮了。很無釐頭的聯想能夠迅速形成共鳴，越看越像」。

胡錫進說，現實中的年輕人很不容易，各種各樣的不如意和由此產生的情緒，是那盤醋。網路天然適合最大膽、最別出心裁的關聯，能產生莫名其妙的恍然大悟和直擊人心。

他進一步說，在網路上，荒誕和深刻是能夠穿越的，帶節奏是強有力的接力賽，比傳銷還讓人著迷、亢奮，匯入洪流加強了每一個參與者的存在感。「這是互聯網（網路）時代特有的一種群體權力」。

胡錫進又說，改革開放之前「那十年的運動（文革），是地地道道的內亂。一些在那之後很久才出生的年輕人不瞭解它，可以理解。但一些經歷過它的人和了解歷史的學者讚美它，只能說他們做人有問題！」。

1981年，中共11屆六中全會透過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，對文化大革命做出了官方總結，即文革是「一場由領導者錯誤發動，被反動集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」。

文革 年輕人 胡錫進 內亂 中共

延伸閱讀

小紅書遭禁引熱議 陳玉珍轟民進黨想將年輕人困於資訊監牢

濱崎步「一招氣死小粉紅」！陸媒體人：損失超過日本

「哪位少爺吸了」…吸毒紀錄將修法封存 網質疑特權洗白

「日本沒有中國遊客更優雅」 胡錫進：漢奸發的文字

相關新聞

嘴巴很誠實！與日關係劍拔弩張…上海民眾大排長龍吃壽司郎：想嚐鮮

在中日緊張關係仍未緩解之際，日本知名連鎖壽司品牌壽司郎12月6日正式登陸上海，一口氣於上海環球港與中山公園龍之夢城市生活...

無處放頭盔…新國標電動車被「花式調侃」 銷售慘

1日新上線的中國新國標電動車，引發網友「花式調侃」，稱新車雖更安全，但「不能帶小孩」、「缺乏儲物空間」，車上連個放頭盔和...

陸電影「芳華」解說突爆紅！觸動陸網共鳴…胡錫進：文革是內亂

解讀中國電影「芳華」的影片近日引起熱議，中國網友藉由文革背景反思現今體制問題。前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進今天在微...

解讀中國電影「芳華」影片爆紅 點閱量3700萬遭下架

2017年由中國名導演馮小剛執導、以文革為背景的電影「芳華」，近日引起網友熱議。一名中國部落客近日解讀該部影片，相關內容...

英諾獎得主：去中國一看 英高校水平「像第三世界」

英國最負盛名的科研機構候任掌門人發出警示：與中國高校相比，英國高校的科研條件「愈來愈像第三世界水平」。英國泰晤士報5日發...

食客不關心政治？ 壽司郎上海新店排長龍 候位10小時

中日關係持續緊張、兩國商業活動也遭波及，不過，日本連鎖餐飲品牌壽司郎昨在上海同時開張的兩家新店，都吸引了當地消費者大排長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。